Lo hizo en un video que subió a su canal de YouTube, donde contó que, hasta el momento en que recibió la notificación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), no sabía nada de contaduría ni de cómo se declaraba renta, sino que delegaba todo a su contadora.

La ‘influencer’ ya había dicho que la profesional cometió un error en su declaración de renta de 2019, pero no tuvo oportunidad de cambiarlo, porque el plazo (tres años) ya se había vencido.

En la grabación, ‘Kika’ Nieto contó que la Dian le hizo una visita para avisarle que en su reporte se declararon sus tres propiedades por el valor del avalúo del impuesto, cosa que fue un error, pues se debe declarar el valor mayor entre costo de adquisición, costo fiscal y el avalúo; en su caso el valor más alto era el de escrituración.

“Eso es un error gravísimo. […] Ella [la contadora] no tenía presente esa parte del estatuto y entonces declaró mis propiedades por el valor del avalúo del impuesto […]. Sumando, lo que yo debía declarar vs. lo que declaré, yo debía dinero. Como que había una cifra que yo no había declarado”, contó en este video: