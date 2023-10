Fue una alocución corta y en vivo, a comparación de la mayoría de sus intervenciones recientes en la televisión nacional, en las que suele retransmitir discursos suyos en diferido, de una mayor duración.

Esta vez, el presidente Petro se limitó a hacer una declaración de rigor, evitando los usuales matices políticos y enfatizando en el éxito de la jornada desde lo logístico, evitando hacer diagnósticos políticos: “Sin importar los resultados, es un día en el que el pueblo colombiano votó en paz”, señaló.

Aunque mencionó la muerte de una funcionaria en la sede de la Registraduría que fue incendiada en Gamarra, Cesar, dijo que “la fuerza pública y los avances en la paz garantizaron una jornada tranquila en donde colombianos y colombianas pudieron salir a votar sin amenaza de organizaciones armadas”.

“Esto nunca más puede volver a pasar”, enfatizó, sobre ese caso particular, y destacó que en ese municipio ganó el voto en blanco. “La lucha política no puede exacerbar odios”, dijo, e insistió en que “el conflicto no se tramite a través de la eliminación del contrario”.