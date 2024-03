Petro aprovechó que estaba rodeado de muchos de sus votantes, en la mencionada zona de Cali, para lanzar dos fuertes mensajes que muchos interpretaron como amenazas.

El primero es el de querer ordenar una nueva asamblea constituyente para modificar la carta magna en el país.

(Vea también: Presidente del Senado, crítico con situación de Colombia: “Petro está agravando el país”).

Esto dijo Petro:

#ATENCIÓN El presidente Gustavo Petro propone una Asamblea Nacional Constituyente. “Si esta posibilidad de un Gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la constitución de Colombia, no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden,… pic.twitter.com/4H7ua6RdTn — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 15, 2024

Hubiera sido muy importante que Petro confesara en campaña que es de la primera línea. Siempre negó que estuviera detrás de esa organización. Ese grupo violento donde algunos le hicieron tanto daño al país: asesinaron, torturaron, destruyeron todo a su paso y sembraron el… pic.twitter.com/Np7utFoj8D — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) March 15, 2024

De igual forma, Petro recordó a la ‘primera línea‘ y dijo que esta sería importante para sus planes a futuro.

“Si esta posibilidad de un Gobierno electo popularmente en medio de este estado y bajo la constitución de Colombia no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarla, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente“, dijo Petro desde Puerto Rellena.

Posteriormente, hizo referencia al “triunfo popular” y las supuestas herramientas que tiene a su mano para ejecutar acciones.

“Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular se respeta y la asamblea nacional constituyente debe transformar las instituciones“, agregó el presidente.

Petro habló de ‘primera línea’ y dijo que debería volver en el país

En otro apartado, el presidente indicó que la ‘primera línea’ tiene que volver lo más pronto posible.

“Nosotros venimos de la ‘primera línea’ y nos enorgullecemos. Rabia me daría con mi vida propia si me escondiera y no hubiera sido parte de la ‘primera línea’. Soy parte de la ‘primera línea’ del cambio e invito al pueblo de Colombia a unirse a la ‘primera línea'”, sentenció el presidente.

