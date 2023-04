El pronunciamiento se escuchó en un congreso de derecho laboral y seguridad social que se llevó a cabo en Barranquilla, en la sede de la Universidad de la Costa.

El fiscal tenía una intervención programada en ese evento y desde el atril aprovechó para seguir marcando distancia con el Gobierno Nacional, pese a las recientes reuniones que ha tenido con el jefe de Estado.

Fue así como Barbosa puso en tela de juicio la palabra de Gustavo Petro, que cuando llegó al poder aseguró que no iba a promover la creación de una nueva Constitución.

Según el mandatario, los cambios que pretende implementar no requieren de una constituyente, sino de tramitar las diferentes reformas que tiene planeadas a través del Congreso de la República.

Sin embargo, la única reforma que fue aprobada sin mayor problema fue la tributaria, las demás aún están haciendo fila ante un Senado y una Cámara de Representantes que cada vez cuenta con menos apoyos para el oficialismo, pues la aplanadora de meses atrás parece haber quedado diluida.

Francisco Barbosa alerta sobre posible constituyente del Gobierno Petro

“Que no nos vayan a sorprender el próximo año con el argumento de que no les sirvió la Fiscalía, de que no les sirvió el Congreso de la República, de que no les sirvieron las Cortes, y nos vayan a meter en un embeleco de una constituyente”, advirtió.

Y pidió férrea oposición de la sociedad contra algo así, pues las fracturas en la coalición de Gobierno podrían derivar en ello, según dio a entender.

“Ojo, porque si eso se produce, todos tenemos que hacer un frente común para proteger a las instituciones colombianas”, finalizó.

