El presidente de la República estuvo presente en el denominado monumento de la resistencia en Santiago de Cali, ciudad protagonista en tiempos del paro nacional.

En este lugar, el mandatario aseguró que era de la ‘primera línea’, grupo que protagonizó diferentes hechos violentos en dichas protestas.

Lo anterior llevó a la periodista Vicky Dávila a responderle a Gustavo Petro, quien la mencionó durante su discurso y además invitó al resto de los colombianos a sumarse a la “primera línea del cambio”.

“Sí, señora Vicky nosotros venimos de la ‘primera línea’ y nos enorgullecemos. Rabia a mí si me daría con mi vida propia, si yo me escondiera y no hubiera sido parte de una ‘primera línea’, yo soy de la ‘primera línea’ del cambio de Colombia, e invito al pueblo de Colombia a ponerse en la ‘primera línea’ porque toca moverse”, dijo Petro.