Gustavo Petro no fue ajeno al hundimiento de la reforma a la salud que Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de la cartera en cuestión, estuvo impulsando a lo largo del año en diferentes escenarios.

La ponencia no obtuvo los votos necesarios para avanzar, pues 8 de los 14 congresistas de la comisión se mostraron favor de que la reforma fuera engavetada.

De hecho, a Norma Hurtado, del Partido de la U, le correspondió estampar la octava firma, definitiva para que el proyecto no pasara.

La periodista reaccionó en sus redes sociales agradeciéndole a la senadora Hurtado por clavarle la estocada a la ponencia presentada por el petrismo.

“Gracias a la senadora Norma Hurtado por salvar la salud de los colombianos. No se vendió, no tuvo precio. Votó en consciencia para evitar la debacle, en juego está la vida de los ciudadanos. Reforma a la salud sí, para mejorar, no para destruir. Gracias a los otros siete senadores por estar firmes con Colombia”, trinó la comunicadora.

Gracias a la senadora Norma Hurtado por salvar la salud de los colombianos. No se vendió, no tuvo precio. Votó en consciencia para evitar la debacle, en juego está la vida de los ciudadanos. Reforma a la salud sí, para mejorar, no para destruir. Gracias a los otros siete… pic.twitter.com/2DoVo2vzCG — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) March 12, 2024

Frente a esta publicación, el jefe de Estado reviró con ataque directo a Vicky Dávila:

“Miren cómo lo engañan. La que dice que se salva la salud de los colombianos no muestra este dato”, apuntó en principio.

Luego añadió una estadística de 2022 para descalificar el rechazo al proyecto.

“Tenemos la tasa de mortalidad infantil más alta de toda la OCDE y de lejos. No se les ocurre ni salvar la vida de los niños de Colombia solo por respaldar el negocio”, indicó.

Miren como lo engañan. La que dice que se salva la salud de los colombianos no muestra este dato: Tenemos la tasa de mortalidad infantil más alta de toda la OCDE y de lejos. No se les ocurre ni salvar la vida de los niños de Colombia solo por respaldar el negocio. https://t.co/LwB6CXEUPH pic.twitter.com/eHd44H4HEz — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 12, 2024

Sin embargo, esta no fue la única respuesta de Petro ante el descalabro de su iniciativa, ya que en otro mensaje manifestó con tono de advertencia: “El Congreso sabe cuál es la consecuencia”.

