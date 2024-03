La reforma a la salud, una de las más comentadas por parte del Gobierno de Gustavo Petro, recibió un golpe durísimo este 12 de marzo luego de que la mayoría de senadores de la mencionada comisión le bajaran el pulgar.

Fueron 8 (de 14) los congresistas de la Comisión Séptima del Senado los que radicaron ponencia negativa sobre la reforma a la salud, en lo que parece ser uno de los golpes más fuertes contra Petro en lo que lleva de mandato.

Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), Nadia Blel, Alfredo Marín (ambos del Partido Conservador), Honorio Henríquez, Alirio Barrera (ambos del Centro Democrático), Berenice Bedoya (ASI), Miguel Pinto (Partido Liberal) y Norma Hurtado (Partido de la U) fueron los 8 senadores que radicaron la ponencia negativa.

En un comunicado conjunto, los congresistas expresaron su temor ante una reforma que no cuenta con bases fuertes y que deja muchas cosas importantes en el aire.

“No acompañaremos una reforma que no reconoce los logros del sistema de salud, que es uno de los mejores de Latinoamérica. No acompañamos una reforma que no pone en primer lugar el bienestar de la población y sí pone en peligro la vida y salud de millones de colombianos”, detallaron los senadores en la misiva.