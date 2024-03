Durante una alocución en Cali, Valle del Cauca, Petro hizo referencia a la posibilidad de que se organice una asamblea constituyente en el país durante su mandato.

Petro habló de cómo sus reformas (muy criticadas por diferentes analistas) están frenadas actualmente y allí fue cuando habló de la posible reforma a la carta magna en el país.

(Vea también: Petro había firmado sobre mármol que no convocaría una constituyente).

Esto le dijo Claudia López a Gustavo Petro:

.@petrogustavo engañó a Colombia, dio por terminado su gobierno incapaz, y decidió dedicarse al caos, la repartija de subsidios y la polarización.

Serenidad y firmeza Colombia. En democracia protegeremos la Constitución del 91, que sí fue fruto de un acuerdo nacional y ciudadano.… https://t.co/2WLHm1EUu1 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) March 16, 2024

“Si esta posibilidad de un Gobierno electo popularmente en medio de este estado y bajo la constitución de Colombia no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarla, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente“, dijo Petro desde la capital del Valle.

Por supuesto, desde varios sectores políticos se levantaron las voces contra la idea del mandatario, que es bastante delicada ya que le permitiría modificar los artículos que quiera de la constitución política.

Una de las críticas más duras fue la de Claudia López, quien arremetió contra el mandatario y hasta contra su forma de gobernar al país.

“@petrogustavo engañó a Colombia, dio por terminado su Gobierno incapaz, y decidió dedicarse al caos, la repartija de subsidios y la polarización”, apuntó López en X (antes Twitter).

Gustavo Petro también enalteció a la ‘primera línea’

En su discurso en Cali, el presidente también dejó palabras hablando de cómo la ‘primera línea’ tiene que volver, precisamente para presionar las reformas que él busca.

“Nosotros venimos de la ‘primera línea’ y nos enorgullecemos. Rabia me daría, con mi vida propia, si me escondiera y no hubiera sido parte de la ‘primera línea’. Soy parte de la ‘primera línea’ del cambio e invito al pueblo de Colombia a unirse a la ‘primera línea’“, sentenció el presidente.

