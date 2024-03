Day Vásquez es quizás una de las mujeres que más ha incomodado al Gobierno Nacional, luego de armar un escándalo contra Nicolás Petro, su exesposo e hijo del presidente, Gustavo Petro. La expareja está inmersa en un proceso penal que indaga posibles dineros del narcotráfico que habrían entrado a la campaña del mandatario.

(Vea también: “Quisieron tumbarme”: Petro le echa agua sucia a Fiscalía, por video de captura de su hijo)

Ahora, justo cuando Nicolás Petro fue capturado por la Fiscalía, que además compartió un video del momento de la detención, la expareja del hijo del presidente concedió una entrevista a la periodista Eva Rey, en su programa ‘Desnúdate con Eva’ y dio algunos detalles de la relación que ella tenía con él.

Por ejemplo, en primer lugar, Vásquez contó infidencias sobre la familia Petro y hasta dijo que Verónica Alcocer es la que manda en la relación que tiene con el presidente y que incluso él le obedece a él.

Además, contó detalles de cómo era la economía en el hogar que tenía con Nicolás Petro y reveló que ella lo mantenía a él, pues él no tenía ningún empleo en ese momento. También, dejó en claro que ella nunca se quiso beneficiar de ser la pareja del hijo del presidente.

“No, yo nunca estuve por interés, la familia lo sabe. Nicolás vivía en Bogotá, Nicolás no trabajaba, no hacía nada, yo corría con todos los gastos de arriendo, comida, servicios, absolutamente todo y esto no lo sabe mucha gente, esa es la verdad. La familia lo sabe, sus amigos cercanos lo saben”, dijo.

Lee También

Además, aclaró si en algún momento se ha arrepentido de mantener al hijo del presidente y explicó cuál era su empleo en esa época: “Yo trabajé en la Alcaldía de Barranquilla y no me arrepiento porque yo quería a Nicolás, él no trabajaba”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Desnúdate con Eva Rey🎬 (@des_coneva)

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.