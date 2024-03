Un nuevo encontrón entre el presidente del Senado, Iván Name, y el jefe de Estado, Gustavo Petro, se da por cuenta de la polémica propuesta de llevar a cabo una constituyente, esto por la demora en debatir las reformas del gobierno y la negativa a su aprobación.

El pasado viernes el mandatario colombiano anunció que podría estar proponiendo una asamblea nacional constituyente para avanzar en la implementación de las reformas que impulsa y estan paradas en el Congreso.

Le recomendamos leer: Iván Name acusa a Petro de amenazar la democracia con propuesta constituyente

Al respecto no solo el mismo presidente del Senado criticó dicha propuesta, sino que varios sectores ven con preocupación lo dicho por el jefe de Estado

Al respecto, Ivan Name en plenario del senado aseguró que es peligroso lo dicho por Gustavo Petro y en fuertes palabras mostró su rechazo.

Artículos relacionados

“No abra caminos que no aceptamos, no envilezca la democracia colombiana; usted recibió un mandato de ella y debe respetarlo, no envilecerlo. Usted es el presidente de Colombia, no un habitante pasajero del Palacio de Nariño”, dijo Name, añadiendo que “las armas de nuestras fuerzas son de la Nación, no de un Gobierno”.