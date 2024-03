En medio de las manifestaciones en contra de su Gobierno, Gustavo Petro sorprendió el viernes pasado con un discurso en Cali al hablar acerca de impulsar una asamblea nacional constituyente en Colombia.

Lejos de apagar la controversia sobre el tema, el presidente colombiano ha seguido con referencias recientemente. No obstante, en una entrevista respondió qué pretende con esa polémica propuesta.

¿Qué busca Gustavo Petro con asamblea nacional constituyente en Colombia?

De acuerdo con El Tiempo, el mandatario afirmó que “con esa idea no busca sacar adelante los proyectos que no han pasado su examen en el Congreso ni alargar su permanencia en la Casa de Nariño”, al tiempo que explicó que “pretende es que se examine qué aspectos de la Constitución firmada hace 33 años no se han desarrollado en temas de educación y reforma agraria, entre otros”.

El artículo apenas ofreció un adelanto sobre las explicaciones del presidente de Colombia sobre su propuesta de asamblea nacional constituyente, en una conversación que él sostuvo con el director de ese diario, Andrés Mompotes.

Lee También

¿Cómo influye asamblea nacional constituyente en reformas en Colombia?

De acuerdo con lo que indicó el mencionado medio sobre su conversación con el mandatario, él no busca que su iniciativa se cruce con las propuestas presentadas en el Congreso de la República.

“El mandatario le salió al paso a la fuerte tormenta política que se desató en el país tras su anuncio. Aclaró, por otro lado, que la puerta que abrió para acudir a esta figura no tiene que ver con las reformas sociales de su Gobierno”, indicó la publicación.

Como hecho llamativo, en el remate del artículo sobre la entrevista completa hecha por el director del tradicional periódico colombiano, se habló acerca de “seis puntos”, sin especificar en qué consisten.

“El primer mandatario reveló cuáles son los seis puntos en los que se centra su propuesta”, finalizó la nota en la que se anunció la próxima presentación de esa charla de Mompotes con Petro.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.