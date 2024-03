Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

La divisa tuvo una apertura de $ 3.880, hasta el momento ha registrado un precio máximo de $ 3.882,95 y uno mínimo de $ 3.870.

“Es claro que los mercados no le creen a Petro. El tema de la constituyente no lo ven en Colombia, creen en sus instituciones y en la democracia, por eso el dólar en el país no se mueve”, explica Andrés Moreno Jaramillo, economista y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario

En una reciente entrevista con El Tiempo, el presidente Gustavo Petro se enfrentó a la intensa controversia que ha surgido en el país tras su anuncio de promover una asamblea nacional constituyente, similar a la de 1991. Afirmó que su intención no es impulsar proyectos que no hayan pasado por el Congreso ni prolongar su estancia en la Casa de Nariño.

(Vea también: Dólar en Colombia cayó duramente para este fin de semana: es buen momento para comprarlo)

“No he hablado de una constituyente para cambiar la Constitución de 1991. Ese es el principal error de quienes apresuradamente, algunos histéricamente, han saltado a atacar la propuesta presidencial. Lo que tenemos que examinar es qué, del texto de la Constitución del 91, no se ha desarrollado: como la priorización del gasto en la educación de todos los colombianos; como la facilidad para hacer una reforma agraria. Lo fundamental está en lo que, en los últimos treinta años, los poderes constituidos no han podido desarrollar. Este tema tiene que ver con seis puntos fundamentales”, señaló.

El mandatario argumentó que su propósito es examinar qué aspectos de la Constitución vigente, firmada hace 33 años, no se han desarrollado completamente, especialmente en áreas como la educación y la reforma agraria. Destacó la importancia de la participación ciudadana y mencionó la utilización de mecanismos existentes en la Constitución, como los cabildos abiertos, para iniciar el debate sobre los cambios que busca promover en la carta magna.

Sin embargo, algunas voces críticas han cuestionado la coherencia de esta postura, señalando que Petro había defendido previamente la efectividad de las instituciones democráticas, como el Congreso, para impulsar reformas y aprobar leyes, incluida la reforma tributaria.

El presidente respondió a estas críticas, argumentando que la convocatoria a una asamblea constituyente no tiene como objetivo revivir proyectos de ley rechazados por el Congreso. En cambio, busca abordar cuestiones estructurales que han obstaculizado el progreso en áreas clave como la paz, la justicia social y la protección del medio ambiente.

Respecto a las críticas sobre la independencia de poderes y la legitimidad de una asamblea constituyente, el presidente reiteró su compromiso con la democracia y la participación ciudadana, enfatizando que cualquier proceso constituyente debe reflejar la voluntad popular y respetar los principios constitucionales.

(Vea también: Dólar en Colombia cierra semana dejando felices a compradores: precio no pasa de $ 3.900)

“No estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre. Varias veces ha salido el asunto de que el periodo de los alcaldes coincida con el presidencial. Y allí tienen que hacer un ajuste constitucional. Pero mi obsesión no es esa.”, afirmó.

En cuanto a las posibles implicaciones de una asamblea constituyente en el modelo económico y social del país, Petro subrayó su compromiso con el capitalismo y la necesidad de abordar problemas estructurales como la reforma agraria de manera equitativa y efectiva.

El presidente reconoció las críticas y las dudas sobre su cambio de postura con respecto a la convocatoria de una asamblea constituyente y reveló lo que se viene. A su vez, afirmó que su prioridad es cumplir con los compromisos adquiridos durante su campaña y abordar los desafíos urgentes que enfrenta Colombia en la actualidad.

Por su parte, en la región la tendencia es positiva, en México sube 0,48%, en Brasil avanza 0,56%, en Chile gana 0,30% y en Perú se valoriza 0,25%.

El índice DXY que se compara con las principales monedas del mundo avanza 0,11% a 103,18 unidades.

La divisa estadounidense ha comenzado la nueva semana manteniéndose cerca de los máximos de dos semanas, una tendencia que se ha visto impulsada por las fuertes lecturas de la inflación de Estados Unidos de la semana pasada. Estos datos han puesto a los traders en alerta ante cualquier movimiento agresivo por parte de la Reserva Federal (Fed), especialmente cuando el banco central celebra esta semana su reunión de política monetaria de dos días, la cual concluirá el miércoles.

Lee También

Los mercados están anticipando recortes de tipos de interés de alrededor de 75 puntos básicos para este año, en comparación con los 140 puntos básicos pronosticados a principios de año. Además, existe un 60% de probabilidades de que el primer recorte tenga lugar en junio.

El miércoles, la atención se centrará en si los responsables de la política monetaria de la Fed deciden ajustar sus proyecciones respecto a los recortes de tipos para lo que resta del año.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.