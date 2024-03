El pasado viernes 15 de marzo, el presidente Gustavo Petro lanzó por primera vez la propuesta de que se convoque a una asamblea nacional constituyente, la misma que en campaña dijo que no iba a hacer. Las contradicciones fueron resaltadas por sus opositores y en una entrevista con El Tiempo, el mandatario ahondó sobre las razones por las que ahora sí quiere hacerla.

Resaltando que él participó en la construcción del Constitución del 91, el presidente asegura que ahora que está en el poder, se ha dado cuenta de que esta no se ha podido aplicar y que por eso es necesario hacer una asamblea nacional constituyente en la que se modifiquen algunos puntos que ya están en la actual.

“En cualquier área que reviso, en la que me involucro, encuentro expoliación y robo y, lamentablemente, la Fiscalía no investigó, ya sabemos por qué. No niego que en mi gobierno pueda ocurrir lo mismo, por eso he instruido a los ministros que no encubran nada. La situación actual da asco, la corrupción no conoce límites y parece que algunos la consideran un derecho. Es necesario actuar“, aseguró Petro, en su charla con El Tiempo.

El presidente habló en esa entrevista de 6 puntos que quiere cambiar:

“Es crucial implementar de manera efectiva el Acuerdo de Paz de 2016, el cual fue desatendido y atacado durante el gobierno anterior. Se robaron los recursos de la paz y la Fiscalía de Barbosa nada investigó. Aspectos fundamentales como la reforma agraria y la solución al problema de las drogas ilícitas deben abordarse con premura. Además, proponemos complementar el acuerdo para hacer frente a los desafíos actuales de violencia en los territorios”. “Es esencial garantizar condiciones mínimas de vida digna, que incluyan salud, pensión y acceso al agua para las poblaciones históricamente excluidas”. “Se requiere una reforma judicial que acerque el sistema judicial al ciudadano, lo haga más efectivo y tenga una dimensión reparadora en términos de verdad y garantías de no repetición. La verdad como el eje de la justicia. Sin verdad no hay perdón ni reconciliación. Que nunca más se patrocine un fiscal general que use la entidad como plataforma política contra un gobierno en ejercicio”. “Proponemos el reordenamiento territorial”. “Planteamos la prioritaria atención a la educación”. “Instamos a establecer un diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación”.

Aunque no lo pone como una prioridad, Petro asegura en El Tiempo que también le interesa “el cambio climático, tema que no se tocó en la Constitución del 91 por el contexto en el que se vivía en ese momento”.

Lo llamativo es que de esos seis puntos se ha hablado mucho en Colombia. De hecho, parte del eje de campaña por el que los colombianos decidieron votar por Petro fue por su apoyo a la implementación del Proceso de paz que no se cumplió con Duque, las propuestas de la reforma pensional, salud y demás, su propuesta sobre el agua y una mejor presencia del Gobierno en las zonas más olvidadas por el Estado, entre otras.

De hecho, antes de las elecciones, el mandatario afirmó en varias oportunidades que la Constitución del 91 le permitía esos cambios, razón por la que no era necesaria una asamblea nacional constituyente. “No necesitamos. Si ya tenemos constitución, para que una constituyente”; “la repetición de esa pregunta (si convocaría a una asamblea nacional como presidente) quiere cimentar la idea de que están a punto de elegir un dictador de izquierda y no, lo que yo quiero hacer es aplicar la Consitutición del 91”; “no, yo no quiero una asamblea nacional constituyente porque la del 91 me permite hacer los cambios que yo quiero para el país”: esas fueron algunas de las frases que dijo el mandatario en diferentes oportunidades antes de llegar a la Casa de Nariño.

Yen eso también fue específico Andrés Mompotes, director de El Tiempo, quien enfatizó durante la entrevista en señalar que “la actual constitución y los procesos legales ofrecen mecanismos para desarrollar todos esos propósitos” que él tiene. A raíz de eso, le pregunta por qué busca una constituyente y el presidente responde: “Porque los poderes constituidos no han hecho estas reformas que tienen que ver con la paz. Porque afectan el sistema político y no cambian. Porque la manera de gobernar después de expedir la Constitución del 91 fue la manera de gobernar paramilitar. Porque la Constitución del 91 nunca se aplicó. Sino que se aplicó de facto un régimen construido en una alianza entre el poder político, sectores del Estado, y dejó 200.000 colombianos muertos”.

Durante su charla, el presidente afirma en varias oportunidades que no quiere crear una nueva constitución sino que el proceso “constituyente puede reformar la Constitución o puede agregar los aspectos que la Constitución en su momento no pudo ver por la época en que se hizo”. Sin embargo, desde varios sectores se ha manifestado el temor de que el presidente quiera usar una asamblea para hacer algunos cambios que lo favorezcan a él o a las reformas que con el modelo político actual no ha podido llevar a cabo.

Y es que Petro dice constantemente en la entrevista que es culpa de los gobernantes que han pasado que no se hayan hecho los cambios de la Constitución del 91 porque “un régimen de facto, no un régimen constitucional, gobernó el país y aún lo gobierna en varias regiones desde una perspectiva paramilitar”. En esa vía, estando él en el poder, es lo que debería cambiar, pero hasta el momento, según sus mismas palabras, no se ha logrado. Frente a eso, y aunque él afirma en su charla con El Tiempo que no buscará la reelección, sigue estando la duda de si el presidente está buscando justificaciones para buscarla o si está creando una campaña de humo para que el país no hable de la grave crisis de seguridad que hay en el país y mucho más con el reciente anuncio de suspender el cese al fuego con las disidencias de las Farc.

