El presidente Gustavo Petro sentenció, de nuevo, la necesidad de que el Congreso de la República debata y apruebe las reformas que cambiarán los sistemas pensional y de salud en Colombia.

Según el mandatario, las condiciones no están dadas para que esos segmentos sigan bajo la lógica que les ha regido en las últimas décadas.

Por lo anterior, dijo el presidente, desde su Gobierno se van a llevar a cabo los cambios que la norma permita para poder resolver los problemas más inmediatos de los sistemas pensional y de salud en Colombia.

De hecho, apuntó a que es necesario que se tomen las decisiones necesarias para evitar un golpe difícil de manejar para los ciudadanos.

“El sistema de salud y el sistema pensional no son sostenibles. Si el Congreso de Colombia no debate, igual se van a caer. Me adelanto a hacer las transiciones”, agregó el mandatario.

¿Qué viene para las reformas pensional y a la salud del Gobierno Petro?

Dijo Petro que, en ese objetivo, lo primero que se puede hacer es garantizar la pensión a los colombianos de tercera edad que, en el país, no cuentan con una mesada.

En ese mismo sentido, el objetivo del Gobierno Petro es que la salud en Colombia también se acople a la reforma que pretende el Gobierno, quitándoles a las EPS el manejo de los recursos.

Hay que tener en cuenta que, de momento, las reformas a los sistemas pensional y de salud en Colombia siguen sin avanzar en esta legislatura.

De hecho, el mismos Gobierno le ha pedido al Congreso de la República que se preocupe por “cumplir la tarea” y debatir los proyectos de ley que son clave para el ejecutivo.

El gobierno del presidente Petro espera que estas dos grandes reformas queden listas en el primer semestre del 2024.

Sin embargo, las distintas fuerzas políticas en el Congreso de la República aseguran que se tomarán el tiempo que sea necesario para llevar a cabo los respectivos debates y las aprobaciones.

La reforma al sistema pensional avanza a paso lento en el Congreso, mientras la reforma a la salud en Colombia espera por sus dos últimos debates en el Senado de la República.

