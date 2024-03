Por: El Colombiano

El presidente Gustavo Petro le lanzó un dardo al presidente del Congreso, Iván Name, por el lento trámite de la reforma pensional. Según el mandatario, Name se jacta de no aprobar el proyecto “como si de esa manera el Congreso demostrara su independencia”.

En desarrollo…

