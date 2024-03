Por: Blu Radio

El presidente del Congreso, Iván Name, hizo un fuerte pronunciamiento sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de una asamblea nacional Constituyente. Lo invitó a radicar la ley que convoca la constituyente y no a “inventarse caminos”.

“Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría la asamblea constituyente, como es el mandato constitucional, no se invente caminos que no aceptamos. (…) Usted es el presidente de Colombia, no es un habitante pasajero del Palacio de Nariño”, dijo en plenaria el senador Name.

El presidente del Congreso insistió en que no va a permitir que la democracia en Colombia se destruya, pues es una “democrática bicentenaria que tiene cimientos inconmovibles”.

“¡Se equivocan los que creen que nos van a demoler la República y la democracia! Debo, como presidente del Congreso, por supuesto, observar una posición que entienda la armonía como el primer presupuesto que guíe este hemiciclo, pero también a nombre de este Parlamento, de su tradición democrática y de nuestra nación, tenía que enfrentar la posición desmedida, desproporcionada e incomprensible del presidente colombiano”, dijo Name.

