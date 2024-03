La propuesta ha sido evaluada por decenas de expertos en los últimos días y la mayoría de ellos resaltan que es poco probable que esto suceda. Son varias las dificultades que tiene Petro para llevarla a cabo y por eso el análisis de Viviane Morales —quien, como él, estuvo en la Cámara de Representantes y en el Senado, aunque no en el mismo periodo— fue mucho más allá y mencionó que “los pretextos” para impulsar una asamblea nacional constituyente son para prestarles atención por lo que pueden desencadenar.

“Me preocupa más aun lo que dijo en la entrevista con El Tiempo. Porque lo claro es que él no sabe para qué una constituyente. Todos los puntos que él dice que funcionan en la constitución del 91, supuestamente, están en la constitución del 91…”, dijo Morales.

Ella hace referencia a una extensa charla en la que él mencionó los seis puntos por los que llamaría a una asamblea nacional constituyente y dejó claro que no desea la reelección, pues esa es una de las mayores preocupaciones de quienes ven esta idea una opción para un segundo periodo de Petro.

Para la exfiscal general, “las respuestas graves vienen en la segunda parte de la entrevista. No es el propósito, es el proceso. Dice que el proceso constituyente ya ha comenzado. Que va a sacar a la gente a las calles. Que va a empezar con cabildos abiertos, que fue lo mismo que dijo al comenzar el Gobierno con el invento que le salió mal de las tales asambleas populares. Que va a comenzar en el suroccidente del país, que es la zona donde más violencia se presenta y dónde más injerencia de los grupos armados y criminales hay hoy en el país; en donde las economías ilegales están manejando la gran parte de la territoraliedad del suroccidente. Allí va a comenzar con cabildos y atérrence, dijo: es que la constituyente, más o menos, no es lo que la constitución dice. Recuerden el proceso de constituyente en el gobierno de Virgilio Barco cuando asesinaron a Carlos Pizarro, vino el proceso de paz que fue por fuera del marco institucional…”.

En la entrevista con El Tiempo, Gustavo Petro señala que “es un proceso constituyente” de varios pasos. El primero fue el discurso en Puerto Resistencia, en Cali, donde hubo miles de personas en 2021 manifestándose. Sin embargo, cabe aclara que aunque él quiera tomarse ese lugar como su cambo de batalla, las personas que llegaron allí se manifestaron contra el entonces presidente Iván Duque, lo que no significa que ahora estén a favor de Petro y mucho menos de una asamblea nacional constituyente.

El presidente también explicó cuáles son los pasos a seguir para él. Luego del discurso en Cali “es organizar los comités municipales, es decir que las organizaciones de base municipales se movilicen, se junten; convocar al pueblo a la movilización, a la calle, al debate, a ejercer el poder constituyente que se puede ejercer ya en unos niveles que la constitución del 91 permite, que están definidos como cabildos abiertos, que son mecanismos de participación ciudadana vigentes. Por eso yo digo que comenzamos un proceso constituyente, y comienza en la base de la sociedad y en todos los lugares de Colombia. El primer escenario geográfico, por el escenario organizativo que existe, es el suroccidente. Por ello estuve en Cali. Apenas dijimos que el poder constituyente es de la minga y no de la gente armada, se produjo el sábado pasado un hecho violento en Toribío (Cauca)”.

Y fue con estas palabras que Viviane Morales mencionó en Caracol Radio la grave situación a la que se puede enfrentar el país. “Lo que nos está aquí alertando a los colombianos es que va a comenzar unas movilizaciones en las zonas en las que está peor el orden público, creando estos tales cabildos abiertos, generando caos y llegar a ese escenario, que no es el de la asamblea nacional constituyente porque él bien sabe que ese proceso se demora más de un año y medio en dar una reforma a la constitución, que él definitivamente dice que no la necesita porque en la misma entrevista dice que no se ha cumplido la constitución y quiere hacerlo, pero si fuera así, lo que debe hacer es cumplirla”, señaló.

Desde la visión de la exfiscal, a Petro “hay que leerle lo que dice abiertamente y lo que dice entre líneas y hay que ver en dónde tiene la coherencia”. De hecho, en la misma emisora, Vanessa de la Torre planteó la opción de que el presidente haya dado esta idea para crear “una cortina de humo” y que se hable en el país de los problemas de seguridad en las regiones del suroccidente de Colombia.

Para Viviane Morales, con estas ideas del presidente “viene otro estallido delincuencial”, estigmatizando lo que pasó en 2021, pero dando un ejemplo de lo que buscaría el presidente con esta idea en la que asegura querer cambios para el país, adelatándose a una propuesta que a todas luces no parece poder llevar a cabo.

“En el intento de soliviantar la calle y sacar lo que para él es el pueblo, desde el principio, habló de asambleas populares en las regiones. Lo demás es lo que es evidente: a él no le gusta el régimen constitucional, sacó sus orejas de dictador porque dice que lo eligieron por unos cambios y deben hacerse, pero no es así, lo eligieron con un Congreso para tramitar esos cambios y obviamente la justicia que no le dejó liberar a Mancuso, a quien trajo con unos acuerdos; la justicia que le tumba nombramientos que no cumplen requisitos; la justicia que para decretos que violan las Constitución, pues no le gusta. Pero el hecho fundamental es la parte de la entrevista en la que él va a llamar al caos, con organizaciones y cabildos abiertos y dice que ya comenzó la constituyente. Y es porque él no va por un proceso como el de la Constitución del 91, sino por una cosa completamente diferente y va a acabar con nuestro régimen constitucional”, aseguró la también exsenadora.

