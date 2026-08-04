A pocos días de finalizar el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió la firma de contratos para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares y aseguró que las inversiones en nuevas aeronaves obedecen a una estrategia de largo plazo. En entrevista con ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio, el funcionario afirmó que las adquisiciones responden a necesidades históricas del país y descartó que se trate de decisiones tomadas de afán antes del cambio de gobierno.

Sigue a PULZO en Discover

Las declaraciones se dieron en medio de las críticas por la compra de dos aeronaves tácticas Embraer KC-390 y por el avance del programa para adquirir los cazas Gripen, proyectos que serán financiados mediante vigencias futuras y cuyos costos se extenderán a las próximas administraciones. Frente a esos cuestionamientos, Sánchez sostuvo que las decisiones no buscan beneficiar al gobierno saliente.

(Vea también: “Toneladas de explosivos”: Petro causa alarma en Cali antes de la posesión de De la Espriella)

“Todo eso que se está comprando ahorita no es para un presidente ni para el gobierno que está entregando, eso es para el país. Ustedes nos están exigiendo seguridad, pues hay que invertir en seguridad”, afirmó el ministro en diálogo con Blu Radio. Además, recordó que la necesidad de modernizar la capacidad aérea del país viene de administraciones anteriores y que ya existía un documento CONPES de 2022 que advertía sobre ese rezago.

Lee También

Durante la entrevista, el funcionario explicó que el Gobierno autorizó un CONPES cercano a los 13 billones de pesos para modernizar las Fuerzas Militares. Ese plan contempla la adquisición de 47 aeronaves, entre aviones y helicópteros, además de vehículos blindados, embarcaciones, sistemas antidrones, camionetas y más de 100.000 fusiles, en un programa que se ejecutará durante los próximos ocho años.

Sánchez precisó que la contratación que actualmente está en marcha asciende a cerca de 1,5 billones de pesos, equivalentes a unos 366 millones de dólares, e insistió en que este tipo de compras requieren años de planeación. “Comprar en defensa no se compra como ir al Éxito; eso tiene que ser una programación, porque si se compra inmediatamente sale demasiado costoso o simplemente no existe lo que se necesita”, manifestó.

Uno de los anuncios más importantes del ministro fue la confirmación de que el Gobierno ya dejó aprobado el mecanismo de financiación para la compra de los aviones de superioridad aérea Gripen. Según explicó, además de la autorización para adquirir las aeronaves, ya quedó definido el esquema financiero que permitirá gestionar un empréstito internacional para concretar la operación.

(Lea también: Petro estaría acelerando reparto de notarías y hay una que despertó serias dudas)

Consultado sobre la posibilidad de que el próximo gobierno deje sin efecto esa compra, Pedro Sánchez aseguró que el proceso ya no podría reversarse porque existen contratos firmados y obligaciones adquiridas. También indicó que la Contraloría revisó el procedimiento y concluyó que la adquisición responde a una necesidad estratégica para el país y cumple con los requisitos legales.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.