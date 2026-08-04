Mientras que Abelardo de la Espriella avanza con los nombramientos para su próximo Gobierno en Colombia, una delicada situación en su contra quedó sobre la mesa a nivel nacional.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el Gobierno Nacional identificó graves amenazas de seguridad dirigidas contra el desarrollo de la próxima posesión presidencial.

Para contrarrestar los riesgos detectados en Cali, las autoridades articularon un dispositivo especial que moviliza a más de 11.000 efectivos.

El alto funcionario justificó la presencia militar y el traslado del centro operacional a la capital del Valle. “Si estamos allá es porque hay riesgos. Si no existieran riesgos, pues no existiría la fuerza pública”, afirmó durante una entrevista concedida a Blu Radio.

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El general (r) Sánchez organizó los peligros en tres frentes operativos que mantienen en alerta máxima a las autoridades del país ante la posesión de Abelardo de la Espriella.

En primer lugar, existe información concreta sobre terrorismo con explosivos ocultos en vehículos escolares o de carga, emulando atentados ocurridos previamente en Cali y el Catatumbo.

En segundo lugar, las fuerzas militares desplegaron una capacidad especial antidrones para blindar de manera efectiva el espacio aéreo del evento.

En tercer lugar, la fuerza pública previene el vandalismo ante un promedio diario de 33 protestas sociales. Respecto a la cantidad de material bélico detectado en las operaciones, el jefe de la cartera defensiva precisó la postura oficial.

“Lo que tenemos en este momento ya concretamente, más que decir alguna cantidad, es que sí hay una amenaza y por ello es que hemos desplegado las capacidades”, indicó.

Según los reportes de inteligencia estatal, las principales amenazas provienen de las estructuras disidentes de alias ‘Mordisco’ y del grupo armado ilegal ELN.

El funcionario explicó que estas organizaciones criminales buscan exhibir capacidad de daño en eventos de trascendencia nacional y hasta formuló un análisis puntual.

“Recordemos cómo actúan los criminales, tienden a mostrar poder en eventos de este tipo. A pesar de decapitar esas cabezas (con la neutralización de cabecillas como alias ‘Ñeque’ y ‘Marlon’), sigue la amenaza latente”, remarcó.

En el diálogo periodístico con Blu Radio también confrontaron las cifras oficiales con datos recientes de Indepaz, organización que señala un crecimiento del 90 % en los grupos armados ilegales.

El ministro Sánchez defendió la gestión institucional recordando la neutralización de 17.000 integrantes delictivos durante los últimos cuatro años.

Al explicar el financiamiento de las redes criminales, el jefe de la cartera defensiva sostuvo lo siguiente: “¿De dónde sale esa capacidad de recuperación criminal? Principalmente de la razón por la cual ellos existen, que es la economía criminal: la minería ilegal y el narcotráfico”.

Finalmente, el funcionario sugirió evaluar la seguridad nacional mediante tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes, destacando reducciones concretas en departamentos como Putumayo y Antioquia.

¿Dónde es la posesión de Abelardo de la Espriella?

La ceremonia oficial de posesión presidencial del mandatario electo Abelardo de la Espriella se llevará a cabo en la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca. La locación principal escogida es el recinto Arena USC situado en la Universidad Santiago de Cali.

Este acontecimiento rompe con la costumbre histórica de celebrar todos los actos de transmisión de mando presidencial en la emblemática Plaza de Bolívar ubicada en la ciudad de Bogotá.

El Congreso de la República avaló la propuesta formal para trasladar la sede parlamentaria y ejecutar la sesión plenaria institucional el próximo viernes 7 de agosto de este año.

Inicialmente el equipo organizador consideró realizar el acto en una guarnición militar de Popayán, pero desestimó esa idea tras evaluar las condiciones logísticas.

El traslado hacia la capital del Valle del Cauca busca descentralizar el poder estatal y acercar la gestión gubernamental a los territorios del suroccidente.

El evento diplomático contará con la presencia confirmada de delegaciones internacionales, jefes de Estado extranjeros e invitados especiales de diversos sectores representativos.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.