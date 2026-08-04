Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un acto de violencia ocurrió el pasado 2 de agosto cerca de las 11:00 p. m. en la calle 28 con avenida Ferrocarril, alterando la tranquilidad de una pareja que realizaba su recorrido habitual por la zona. De acuerdo con el testimonio entregado por Laura Camila Carvajal Roldán, sin mediar provocación alguna, ambos fueron abordados por un hombre en aparente estado de embriaguez que salió repentinamente de un establecimiento comercial contiguo. Según la denuncia, el sujeto comenzó a proferir insultos y amenazas de forma agresiva, incrementando la tensión de la situación y poniendo en riesgo la seguridad física de los presentes.

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La hostilidad escaló abruptamente cuando el hombre no solo elevó el tono del enfrentamiento verbal, sino que también tomó piedras del suelo y las lanzó contra la pareja. Al sentir en peligro su integridad, optaron por huir del lugar para evitar consecuencias mayores, pero incluso en plena huida fueron perseguidos por el agresor, quien persistía en sus ataques e intentaba golpear al hombre mientras seguía lanzando insultos. La mujer no fue ajena a la agresión, ya que también resultó blanco de los objetos arrojados.

La gravedad del incidente motivó la intervención de la Policía Nacional, que llegó al sitio después de recibir el llamado de urgencia. Sin embargo, el presunto responsable ya había abandonado la escena, complicando así su identificación inmediata. Laura Camila Carvajal manifestó posteriormente que el establecimiento donde inició la agresión cuenta con cámaras de seguridad, por lo que podrían existir registros relevantes del hecho. A pesar de esto, señaló que no logró tener acceso a dichas grabaciones en los momentos posteriores al ataque.

Frente a la expectativa de justicia, la denunciante intentó iniciar acciones legales ante las autoridades pertinentes, pero describió obstáculos al momento de hacer la radicación por internet, ya que según afirmó, la página oficial para denuncias no estaba habilitada, dificultando aún más su búsqueda de apoyo. La víctima expresó su indignación por la falta de respuesta oportuna ante hechos que pueden poner en peligro la vida de los ciudadanos y exhortó a las autoridades a prevenir la impunidad y mejorar los procesos de atención en estos casos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hizo la Policía Nacional tras el ataque reportado en la calle 28 con avenida Ferrocarril?

Después de ser alertados por la agresión, uniformados de la Policía Nacional acudieron al lugar; sin embargo, al llegar, el presunto atacante ya se había dado a la fuga, lo que imposibilitó su captura inmediata y complicó el esclarecimiento de los hechos.

¿Por qué tuvo problemas la víctima para radicar la denuncia ante las autoridades?

La víctima denunció que experimentó dificultades para hacer la radicación formal de su caso, especialmente debido a que la página de internet destinada para este fin no estaba en funcionamiento en el momento, lo que obstaculizó su acceso a la justicia y la posibilidad de iniciar el proceso respectivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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