Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’, líder de una de las facciones de las disidencias de las Farc que, según el ente acusador, cometió varios delitos durante el tiempo que supuestamente era gestor de paz. Al no presentarse en la audiencia, el juez decidió continuar con el proceso declarando al delincuente persona ausente.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Gobierno de Colombia mantiene diálogo con disidencias lideradas por ‘Calarcá’ pese a hechos violentos recientes)

La entidad indicó que el informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol, Los archivos secretos de alias ‘Calarcá’, fue determinante y base de la imputación contra el delincuente, que había sido detenido por un retén del Ejército en julio de 2024. Sin embargo, fue liberado por orden de la Fiscalía bajo el argumento de que él y las personas que lo acompañaban -su compañera ‘Erika’, y los jefes de frentes alias ‘Ramiro’ y ‘Urías Perdomo’- eran gestores de paz.

Los hechos por los que es imputado ‘Calarcá’

Raúl González Flechas, delegado contra la criminalidad de la Fiscalía, detalló que “se imputan hechos desde el año 2022 al 2026, incluyendo el homicidio de seis firmantes de paz, dos homicidios agravados en persona protegida, desplazamiento forzado de familias en el departamento del Meta, tráfico porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y como hechos relevantes las tres masacres ocurridas en el departamento del Guaviare, de las cuales también se han obtenido órdenes de captura. Hago referencia a la masacre en Miravalle el 18 de enero de 2025, donde hubo 20 muertos, entre los cuales había 7 menores de edad; la masacre de los militares en la vereda Guanapalo, el 27 de abril del año 2025, donde hubo 7 militares muertos y 3 heridos; y la más reciente en la vereda Kuwait, el 16 de enero de 2026, con 25 muertos, entre ellos 4 menores de edad”.

Lee También

“El compendio de elementos materiales probatorios viene dado, no solo de la extracción de información de los equipos incautados en la caravana en la que se desplazaban en el departamento de Antioquia, sino de actos investigativos que consolidan también acciones posteriores por parte de este grupo irregular en cabeza de alias ‘Calarcá’. En ese sentido, en este momento se están adelantando esas imputaciones. La juez de control de garantías ante quien se está haciendo dicha diligencia ha fijado tres días para esta para esta actuación, esperamos culminarlas hoy mismo”, agregó.

(Vea también: Ministerio de Defensa ofrece millonarias recompensas por responsables del asesinato de dos policías en Ataco, Tolima) El funcionario declaró que “los elementos incautados en aquella ocasión en el departamento de Antioquia son muy importantes y nos determinan hechos delictivos previos a ser miembro negociador, pero también encontramos eventos que lo vinculan a actos delictivos estando sentado en la mesa de diálogos. Los más recientes que son estas confrontaciones en el departamento del Guaviare indican la continuidad de esos actos delictivos y el más reciente es esa masacre en la vereda Kuwait, en el departamento del Guaviare, donde hubo más de 20 muertos”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.