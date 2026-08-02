Un artefacto explosivo fue lanzado contra la estación de Policía del municipio de Íquira, en el Huila, provocando momentos de tensión entre los uniformados y la comunidad.

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La detonación ocurrió en la noche de este domingo 2 de agosto y se produjo en el perímetro de la estación policial. Como consecuencia de la onda explosiva, dos uniformados sufrieron aturdimiento, aunque, por ahora, no han reportado heridas de gravedad ni otras personas lesionadas.

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Ataque en Íquira es investigado por posible presencia de disidencias

Luego de la explosión se activaron de inmediato los protocolos de seguridad para inspeccionar el sector y descartar la presencia de otros artefactos explosivos que pudieran poner en riesgo a los habitantes y al personal de la institución.

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Las primeras labores de inteligencia apuntan a que en esa zona del Huila tienen influencia los frentes Hernando González Acosta e Ismael Ruiz, estructuras que hacen parte del Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las antiguas Farc.

Mientras avanza la inspección en el lugar, las autoridades trabajan en la recolección de evidencias para establecer quiénes serían los responsables del atentado y cómo fue ejecutado el ataque contra la estación de Policía.

Este nuevo hecho violento ocurre en medio de una serie de acciones armadas registradas en diferentes regiones del país contra integrantes de la Fuerza Pública, especialmente en territorios donde mantienen presencia grupos armados ilegales y disidencias.

Por ahora, la Policía Nacional no ha entregado un informe definitivo sobre lo ocurrido. Sin embargo, se espera que en las próximas horas se conozca un balance oficial sobre el estado de salud de los dos uniformados afectados, así como las medidas de seguridad que se adoptarán en el municipio tras la explosión.

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