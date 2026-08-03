Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Durante un reciente debate de control político en la Asamblea de Risaralda, la gestión de la Secretaría de Infraestructura del departamento fue objeto de un minucioso escrutinio. El encuentro, que en principio buscaba repasar los logros y el destino de la inversión pública, se convirtió en un espacio donde salieron a la luz preocupaciones sobre la transparencia en la ejecución de recursos y la consistencia de los reportes oficiales, según información de El Diario.

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Según explicó la diputada Luz Polo, al revisar los documentos aportados por la secretaría, detectó presuntas inconsistencias que requieren explicaciones técnicas y soportes documentales. Uno de los principales puntos de controversia fueron más de 94.000 millones de pesos reportados como ejecutados en obras de infraestructura vial. Polo señaló que en esa suma se incluyen contratos de años anteriores que aún siguen suspendidos, prorrogados o en proceso de ejecución, situación que llamaría la atención sobre la manera como la administración está exponiendo sus cifras.

La inquietud de la diputada no se limita al monto reportado, sino a la metodología empleada en el informe. De acuerdo con ella, mezclar contratos de distintas vigencias complica la evaluación de la gestión en el periodo actual. Por ello, enfatizó en la necesidad de saber con exactitud cuánto dinero se pagó realmente en 2025 y el primer trimestre de 2026.

Otro aspecto importante fue el anuncio de la secretaría sobre la intervención de 1.274 kilómetros de vías. Polo recalcó que el 91% de ese total corresponde a mantenimiento rutinario y rocería, es decir, trabajos de limpieza en laterales de la carretera. Para ella, esta inclusión podría dar una idea distorsionada del verdadero estado de la red vial, ya que "una cosa es conservar una vía y otra, muy diferente, es recuperarla o pavimentarla". Al recorrer municipios, dijo, sigue encontrando carreteras rurales en mal estado, pese a los supuestos avances reportados.

La diputada también identificó diferencias en los montos de varios contratos, como el 3918, que muestra valores dispares, y el 2518, con una diferencia superior a 2.685 millones de pesos. Además, en el contrato interadministrativo 2545 con Edur, aunque se reporta una ejecución financiera del 74%, hay proyectos asociados con avances físicos muy bajos. Por estos motivos, Luz Polo presentó un derecho de petición para exigir los soportes técnicos y financieros y aclarar si se trata de errores, modificaciones o inconsistencias, sin anticipar señalamientos fiscales, disciplinarios o penales.

El periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea finalizó el 30 de julio. Por ahora, la diputada se encuentra fuera del país en trabajo humanitario, según El Diario.

¿Por qué hay dudas sobre las cifras de obras viales en Risaralda?

Las dudas surgen porque, según la diputada Luz Polo, la Secretaría de Infraestructura reportó como ejecutados contratos de vigencias anteriores que siguen activos o suspendidos, y porque presentan intervenciones en vías que, en su mayoría, corresponden a mantenimientos rutinarios antes que a rehabilitaciones o pavimentaciones reales. Estas inconsistencias en los informes motivaron el debate de control político en la Asamblea departamental.

¿Qué significa mantenimiento rutinario y rocería en las vías?

Mantenimiento rutinario y rocería hacen referencia a labores de limpieza y control de vegetación en los costados de la carretera. Según el informe revisado en la Asamblea, más del 91% de las intervenciones reportadas por la Secretaría de Infraestructura corresponden a esta clase de trabajos, que no implican la rehabilitación estructural o pavimentación de la vía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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