Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

La Clínica Comfamiliar Risaralda enfrenta una de sus mayores crisis de ocupación, luego de reportar un desbordamiento del 255 % en su servicio de urgencias, según informó la institución. La situación, reconocida tanto por el director Lucas Arbeláez como por directivos del sector de la salud en Risaralda, refleja un fenómeno que afecta a todo el sistema de atención hospitalaria del departamento.

Sigue a PULZO en Discover

La decisión de la clínica de mantener abierto el servicio se da en un contexto en el que otras entidades han restringido el ingreso de pacientes por urgencias. De acuerdo con Arbeláez, esto ha hecho que muchos usuarios busquen atención en Comfamiliar, aumentando significativamente la demanda y forzando la activación de un plan de contingencia que incluye diversas medidas de choque.

Entre las estrategias de atención inmediata, la clínica habilitó 40 camillas adicionales en áreas aprobadas por las autoridades sanitarias, buscando aumentar la capacidad de observación y manejo de pacientes. Esta decisión se acompaña de un reto adicional en el manejo de personal: en la actualidad, cada auxiliar de enfermería atiende cerca de treinta pacientes, una cifra alarmante si se compara con los diez que normalmente maneja. Para aliviar la carga, la institución inició un proceso urgente de vinculación de nuevos auxiliares y médicos, esperando así acercarse a los estándares habituales de atención.

En el frente administrativo, la clínica resolvió una vacancia importante al nombrar al médico Mario Alberto Cepeda como director científico, tras siete meses sin nadie en el cargo por falta de candidatos dispuestos a trasladarse a Risaralda. La llegada de Cepeda busca garantizar mejor calidad en los procesos y en la oportunidad de los diagnósticos.

La humanización del servicio se convirtió en pilar de la estrategia de respuesta. La clínica incorporó personal para orientar a usuarios y familiares sobre el estado de la atención y resolver sus dudas, y sumó gestores de servicios, formados por personas cercanas a la pensión o mayores de 62 años, para acompañar de forma permanente a pacientes y familiares en el área de urgencias.

Arbeláez hizo un llamado a la comunidad para reservar el uso del servicio de urgencias para los casos que verdaderamente ponen en peligro la vida, y recomendó acudir a consulta externa o prioritaria en situaciones menos graves, con el fin de mitigar la congestión. Según describe la clínica, la sobreocupación bajó al 180 % tras el plan implementado, pero la presión persiste, ya que otras instituciones del departamento también afrontan alta demanda y problemas financieros, especialmente por las deudas de EPS como Asmet Salud, Nueva EPS, Coosalud y Pijao Salud, que suman más de 400.000 millones de pesos.

En este panorama, el hospital público San Jorge ha limitado procedimientos y los de Santa Rosa de Cabal y Belén de Umbría también reportan alta ocupación, mientras en Santuario la urgencia llegó al 100 %, en Apía y Balboa alrededor del 40 %, y en Quinchía hasta el 40 % en hospitalización. Así, la crisis pone al límite al sistema general de salud en Risaralda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el plan de contingencia en la Clínica Comfamiliar Risaralda?

El plan de contingencia puesto en marcha incluyó la habilitación de 40 camillas adicionales en zonas autorizadas, el aumento del personal médico y auxiliar, y la incorporación de nuevas estrategias de orientación y acompañamiento al usuario. Con ello, la clínica logró reducir el nivel de sobreocupación de urgencias, aunque la cifra sigue por encima de su capacidad instalada.

¿Qué consecuencias ha tenido el cierre de urgencias en otras instituciones de Risaralda?

El cierre temporal de urgencias en varios hospitales del departamento ha provocado una migración significativa de pacientes hacia la Clínica Comfamiliar, lo que incrementó la presión sobre su servicio de urgencias y contribuyó al colapso de la atención. Esta situación se agrava por la crisis financiera que afecta a la red hospitalaria pública de Risaralda.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.