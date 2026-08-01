Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Representantes de los 17 resguardos y asentamientos indígenas vinculados al Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR) se congregaron en el II Congreso de Mujeres Indígenas, con el propósito de fortalecer el rol de la mujer en los procesos organizativos y avanzar en la erradicación de la violencia de género. Este evento, desarrollado en el marco de los 27 años de trayectoria del CRIR, fue convocado como espacio de diálogo y análisis en torno a las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres indígenas en el departamento de Risaralda, según información publicada por El Diario.

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Durante la jornada, las delegadas trabajaron en la consolidación de un mandato propio enfocado en responder a las necesidades culturales, sociales y económicas de las mujeres indígenas. El propósito es que las estrategias de prevención, protección y atención no se limiten a perspectivas estatales, sino que incorporen saberes y dinámicas propias de los pueblos y comunidades, respetando la autonomía de los territorios y las prácticas culturales. Esta visión se suma a la intención de fortalecer la articulación con políticas públicas nacionales y departamentales.

Uno de los avances clave fue el diseño de rutas de atención y prevención para mujeres víctimas de violencia con un enfoque diferencial. De acuerdo con lo presentado en el congreso, estas rutas deben contemplar las particularidades de las comunidades, entre ellas las barreras económicas, geográficas, lingüísticas y culturales que dificultan el acceso a mecanismos institucionales de protección y justicia. De este modo, se reafirma la importancia de facilitar una atención que parta de la comprensión profunda de dichos contextos.

El congreso también abordó una reforma a los estatutos internos del CRIR con la meta de incluir la perspectiva de género de forma transversal. Los cambios apuntan a que la protección y participación de las mujeres no quede condicionada únicamente a espacios formales o actividades específicas, sino que sea eje permanente en la estructura de decisiones y planificación de la organización.

Este evento sirvió, además, como escenario para que cada delegación presentara diagnósticos sobre la condición de sus comunidades, haciendo visible la vulneración de derechos humanos, la discriminación y los retos en el acceso a servicios, así como la urgencia de fortalecer garantías para el liderazgo femenino. El análisis resultante define ahora las prioridades de trabajo y el enfoque del mandato que construirán las mujeres indígenas en los próximos años.

La programación finalizó con muestras culturales tradicionales y expresiones artísticas que resaltaron el valor de la identidad y la memoria como pilares en la organización y resistencia comunitaria. Así, el segundo congreso del CRIR dejó una ruta clara para la defensa integral y la participación efectiva de las mujeres indígenas de Risaralda.

¿Cómo benefician las rutas de atención con enfoque diferencial a las mujeres indígenas de Risaralda?

Las rutas de atención con enfoque diferencial propuestas en el II Congreso de Mujeres Indígenas del CRIR buscan garantizar que las acciones de prevención y protección respondan a las particularidades culturales, geográficas y lingüísticas de las comunidades. Según la información presentada en el evento, esto facilita que las mujeres indígenas superen las barreras y obstáculos habituales en el acceso a la justicia y a los servicios institucionales, permitiendo una atención más efectiva y respetuosa de su autonomía.

¿Por qué es importante incluir la perspectiva de género en los estatutos del Consejo Regional Indígena de Risaralda?

La inclusión de la perspectiva de género en los estatutos del CRIR se considera clave para establecer la defensa y protección de los derechos de las mujeres indígenas como un eje transversal y permanente en todas las decisiones y procesos organizativos. De acuerdo con lo discutido en el congreso, esto permite fortalecer la representación y participación de las mujeres, garantizando que sus necesidades y problemáticas no queden relegadas solo a eventos o actividades puntuales, sino que formen parte estructural del trabajo comunitario e institucional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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