Por: El Espectador

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La violenta agresión contra el representante estudiantil Kevin Arriguí, el pasado 29 de julio en la Universidad Nacional, profundizó los debates sobre la seguridad en el campus y puso de manifiesto las tensiones políticas presentes en la comunidad universitaria. Mientras las autoridades avanzan en la investigación para identificar a los responsables, estudiantes señalados públicamente afirman que no participaron en el ataque y denuncian haber recibido amenazas y hostigamientos como consecuencia de las versiones difundidas en redes sociales. De acuerdo con El Espectador, tanto Alejandro Bulla como Ana María Sánchez, representantes estudiantiles del Consejo de Sede Bogotá, rechazaron los señalamientos en su contra, asegurando que no estuvieron presentes cuando ocurrió la agresión. Además, informaron que evalúan acciones legales frente a quienes los han involucrado injustamente en el caso.

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Los representantes estudiantiles calificaron el ataque como un hecho grave e injustificable que afecta negativamente el tejido social de la universidad. Sánchez señaló, en entrevista citada por El Espectador, que la agresión no puede verse de manera aislada, ya que se produjo en un clima de confrontación que venía escalando desde meses atrás. Según su relato, las tensiones entre los grupos estudiantiles, especialmente las diferencias políticas con Arriguí, se agudizaron por presuntos episodios de violencia de género y posteriores acciones jurídicas. Esto habría acrecentado los conflictos en el interior de la comunidad.

Asimismo, los representantes afirmaron haber alertado en reiteradas ocasiones a instancias universitarias acerca de hostigamientos, persecuciones y agresiones tanto físicas como digitales, sin encontrar respuestas suficientes que previnieran el deterioro de la convivencia. Sánchez aseguró que, a pesar de que la universidad estaba al tanto de los hechos, la protección no fue percibida como efectiva. Estas afirmaciones coinciden parcialmente con las declaraciones previas de Arriguí, quien también denunció episodios de hostigamiento sin mayor atención institucional.

El representante Bulla agregó que existen videos y fotos que, según él, muestran interacciones de Arriguí con elementos asociados a la tensión política, como el retiro de pancartas y la presunta aparición de armas blancas. Según lo publicado por El Espectador, la autenticidad de este material será revisada por la Fiscalía General de la Nación. No obstante, los representantes subrayan que nada de esto justifica la violencia ni exonera la necesidad de esclarecer los hechos judicialmente.

Tras la agresión, el rector José Ismael Peña anunció que la Universidad Nacional entregó los elementos recolectados a la Fiscalía y activó rutas institucionales de protección y denuncia para miembros de la comunidad en riesgo. Entre las medidas se encuentran la asistencia a través de la Vicerrectoría de la Sede Bogotá y el Programa de Protección y Convivencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones tomó la Universidad Nacional tras la agresión al representante Kevin Arriguí?

Luego de los hechos ocurridos, el rector José Ismael Peña informó, según El Espectador, que la Universidad Nacional puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación todos los elementos recolectados para contribuir a la investigación. Además, se activó la ruta institucional de atención, protección y acompañamiento para personas en riesgo, reforzando los canales de denuncia mediante la Vicerrectoría de la Sede Bogotá y el Programa de Protección y Convivencia.

¿Por qué surgieron tensiones políticas entre los representantes estudiantiles de la Universidad Nacional?

De acuerdo con lo informado, las tensiones entre los representantes estudiantiles se originaron en desacuerdos políticos y acusaciones de violencia de género, a lo que siguieron acciones jurídicas que profundizaron la confrontación. Estos factores contribuyeron a un ambiente de hostilidad y múltiples denuncias de amenazas y agresiones que afectan la convivencia en la sede Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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