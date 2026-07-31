Por: El Espectador

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Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá, jefe de un grupo de las disidencias de las FARC, enfrentará imputaciones formales como persona ausente, es decir, las audiencias se desarrollarán sin su presencia física. Así lo determinó un juez de segunda instancia tras verificar que Díaz Mendoza no acudió a ninguna de las citaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación. Según lo documenta El Espectador, el juzgado 140 penal de control de garantías de Villavicencio autorizó la reanudación de las diligencias judiciales en su contra desde el 4 de agosto, donde se presentarán cargos por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

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Durante la audiencia, se destacó que la Fiscalía General de la Nación desplegó múltiples acciones para ubicar y notificar formalmente a Díaz Mendoza. Entre estas, requirió incluso la colaboración del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, con el objetivo de dar con el paradero del jefe de las disidencias. De acuerdo con el fallo del juzgado, los esfuerzos de búsqueda fueron considerados suficientes y razonables, dadas las características particulares de alias Calarcá, quien, como integrante de una organización criminal, actúa en condiciones complejas que dificultan su localización.

La medida judicial se hizo pública poco después de que, el pasado 30 de julio, el presidente electo Abelardo de la Espriella emitiera un mensaje contundente durante un encuentro de empalme territorial en Cundinamarca. En esa ocasión, De la Espriella dirigió un ultimátum a varios líderes de grupos armados, mencionando de manera explícita a alias Calarcá. El político advirtió: “Bandido que no se someta, lo vamos a dar de baja. Luego no digan que no se los advertí. Están a tiempo para someterse a la ley y evitar caer bajo las leyes y las balas de la Fuerza Pública, que hará su labor y será respaldada por el presidente de la República”.

La imputación contra este jefe disidente ya había sido anunciada anteriormente por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el pasado 7 de abril. Camargo afirmó que existen pruebas que lo vinculan con delitos de lesa humanidad, incluso cuando tenía suspendida la orden de captura debido a su involucramiento en la iniciativa de paz. Así, el caso de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, sigue evolucionando en los estrados judiciales, en medio de las tensiones que atraviesan los procesos de paz y justicia en Colombia.

¿Por qué se imputó a Alexander Díaz Mendoza alias Calarcá como persona ausente?

De acuerdo con lo expuesto por el juzgado 140 penal de control de garantías de Villavicencio, la imputación se hace como persona ausente porque Díaz Mendoza no atendió las citaciones de la Fiscalía General de la Nación pese a los esfuerzos razonables por notificarlo, entre ellos la colaboración de funcionarios del Gobierno en asuntos de paz.

¿Qué delitos se le imputan al jefe de disidencias alias Calarcá y de qué lo acusan exactamente?

Según la información confirmada por El Espectador, a alias Calarcá se le imputarán los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Además, la fiscal general Luz Adriana Camargo indicó que habría evidencia que muestra su participación en delitos de lesa humanidad, incluso después de haber sido beneficiario de la suspensión de captura por sus nexos con la paz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.