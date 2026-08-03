Por: Canal Uno

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El Gobierno Nacional anunció una serie de medidas de seguridad y reveló la identidad de dos presuntos integrantes del ELN señalados de ordenar el atentado con carro bomba perpetrado en la madrugada del sábado 1 de agosto en Cúcuta.

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La acción terrorista se ejecutó mediante la detonación de un vehículo cargado con explosivos frente al comando de la Policía de Norte de Santander, en el sector de Cenabastos, dejando un saldo de 11 policías y tres civiles heridos, además de daños en viviendas cercanas y la suspensión de actividades en la central de abastos.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que las investigaciones iniciales de la Fuerza Pública responsabilizan a alias ‘David’ y alias ‘Nay’ o ‘Nike’, señalados como cabecillas del ELN. “Los terroristas del ELN que atentaron contra los cucuteños pronto caerán”, afirmó el funcionario.

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Millonarias recompensas por autores del atentado en Cúcuta

Tras la realización de un consejo extraordinario de seguridad en Cúcuta, liderado por la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, junto a la cúpula militar, la Policía Nacional y las autoridades regionales, el Ejecutivo autorizó un esquema de recompensas para dar con los responsables del ataque.

El plan de recompensas quedó distribuido de la siguiente manera:

Alias ‘David’: Hasta 800 millones de pesos por información que permita su ubicación y captura.

Alias ‘Nay’ o ‘Nike’: Hasta 150 millones de pesos por datos para su detención.

Autores materiales e intelectuales: Se elevó el incentivo de 200 a 350 millones de pesos por información que conduzca a la individualización y captura de los demás implicados.

Las medidas de seguridad aprobadas por el Gobierno para la región

Como respuesta a la acción armada, las autoridades confirmaron el fortalecimiento de las operaciones de inteligencia e investigación criminal, así como el incremento de la presión militar contra las estructuras ilegales que delinquen en Norte de Santander.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, detalló las acciones operativas que se implementarán en la zona:

Despliegue militar: Llegada de siete pelotones adicionales, cerca de 250 militares y vehículos blindados para resguardar Cúcuta y su área metropolitana hasta el 7 de agosto, fecha de la posesión presidencial.

Control territorial: Fortalecimiento del denominado Plan Candado e incremento de las inspecciones de seguridad en la región.

Coordinación: Instalación de un Puesto de Mando Unificado de carácter permanente para monitorear la situación de orden público.

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EL CARTEL NARCOTERRORISTA DEL ELN ATACÓ A CÚCUTA. ESTE CRIMEN NO QUEDARÁ IMPUNE. Los terroristas del ELN que atentaron contra los cucuteños pronto caerán. Las primeras investigaciones de nuestra Fuerza Pública señalan a alias ‘David’ y alias ‘Nay’ o ‘Nike’, integrantes del… https://t.co/HvSd4wfize pic.twitter.com/rQ9J2g6WoM — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) August 2, 2026

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