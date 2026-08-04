Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una noche de celebración terminó en tragedia en el corregimiento de Santiago Pérez, en el municipio de Ataco, luego de que dos hermanos se enfrentaran con machetes al interior de una discoteca.

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De acuerdo con la información preliminar conocida, una aparente discusión familiar habría desencadenado la confrontación, que rápidamente pasó a una agresión física con armas cortopunzantes, generando preocupación entre los asistentes al lugar.

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Tras el enfrentamiento, los dos hombres resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. Según versiones preliminares, uno de ellos fue remitido a Ibagué, donde permanece en estado crítico debido a la gravedad de las heridas.

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El otro involucrado también fue llevado a un centro médico en la región, mientras las autoridades avanzan en la recopilación de información para establecer cómo ocurrieron los hechos.

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La Policía y las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar qué originó la violenta pelea entre los hermanos y establecer las responsabilidades del caso.

Los videos que circulan en redes sociales han generado reacciones entre habitantes del sur del Tolima, quienes expresaron preocupación por el nivel de violencia alcanzado durante la confrontación.

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