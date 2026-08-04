El volcán Puracé continúa bajo vigilancia permanente. En su más reciente boletín, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que durante las últimas 24 horas disminuyeron los sismos y las emisiones de ceniza, pero aclaró que el volcán sigue en alerta naranja porque varios de los indicadores más importantes permanecen en niveles inusualmente altos.

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(Vea también: Guía de emergencia por el volcán Puracé: las recomendaciones de la UNGRD tras la alerta naranja)

La entidad advirtió que estos cambios temporales no significan que el sistema volcánico haya recuperado estabilidad, por lo que el monitoreo se mantiene de forma continua.

¿Qué pasó con el volcán Puracé en las últimas 24 horas?

El SGC reportó que continúa la actividad sísmica asociada al movimiento de fluidos dentro del volcán, con señales de largo periodo y tremor volcánico localizadas bajo el cráter a menos de un kilómetro de profundidad.

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Además, durante el último día se registraron dos emisiones de ceniza, cuya columna alcanzó hasta 600 metros de altura y se desplazó hacia el occidente por efecto de los vientos.

Uno de estos eventos ocurrió hacia las 7:25 de la noche, cuando habitantes de las veredas Alto Anambío, Loma Linda-Cristales y 20 de Julio reportaron fuertes sonidos relacionados con la emisión de ceniza.

¿Por qué el volcán sigue en alerta naranja?

Aunque hubo una reducción en algunos parámetros, el Servicio Geológico Colombiano explicó que los gases volcánicos continúan mostrando una actividad superior a la habitual.

Las mediciones indican que el flujo de dióxido de azufre (SO₂) alcanzó 1.965 toneladas por día, mientras que las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo siguen aumentando.

Según el SGC, estos valores hacen parte de los registros más altos obtenidos desde que se monitorea instrumentalmente el volcán, lo que evidencia una alteración importante de su dinámica.

¿Qué cambió frente al reporte anterior?

Una de las novedades del boletín es que no se detectaron anomalías térmicas en el fondo del cráter, de acuerdo con la información satelital de la plataforma MIROVA.

Sin embargo, la entidad insiste en que un descenso puntual de algunos indicadores no significa que el volcán esté regresando a condiciones normales.

Para considerar un cambio a alerta amarilla, los expertos deberán comprobar durante un periodo prolongado que todos los parámetros muestran una tendencia estable y consistente.

¿Qué recomendaciones hicieron las autoridades?

El Servicio Geológico Colombiano reiteró que las personas no deben acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ya que pueden presentarse emisiones repentinas de ceniza o gases que representan un riesgo para la vida.

También recomendó seguir los boletines oficiales del SGC y atender las indicaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y de las autoridades locales.

El monitoreo continuará de forma permanente en el volcán Puracé

Por ahora, el volcán Puracé permanece en alerta naranja, un nivel que indica cambios importantes en los parámetros monitoreados y que exige vigilancia constante.

Aunque algunos indicadores mostraron una leve disminución en las últimas horas, el comportamiento de los gases volcánicos sigue siendo uno de los principales factores que impiden reducir el nivel de alerta.

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