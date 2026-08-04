Por: Noticiero 90 minutos

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Cali vive una jornada de expectativa de cara al inicio del nuevo periodo presidencial, que tendrá lugar el próximo 7 de agosto y cuya sede principal será la Arena USC. La magnitud de este evento, sumada a la llegada de altos funcionarios del Gobierno Nacional, ha impulsado la coordinación de un robusto plan de seguridad y movilidad. De acuerdo con las autoridades consultadas por Noticiero 90 Minutos, las medidas incluyen cierres viales, controles estrictos de acceso y la participación de varias entidades, tanto de orden local como nacional, en puntos neurálgicos de la ciudad.

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En palabras del capitán Luis Fernando Escobar Nieto, subsecretario de Movilidad, la zona que rodea la Universidad Santiago de Cali será especialmente vigilada y contará con protección reforzada. La calle quinta, así como vías aledañas como las carreras 62 y 64, serán completamente cerradas. El acceso durante la jornada estará restringido a vehículos que cuenten con la acreditación oficial expedida por la Presidencia de la República, lo que incrementa los protocolos de identificación y control.

La razón detrás del despliegue es doble. Por un lado, se busca asegurar el desarrollo normal de la ceremonia de posesión. Por otro, se responde a la llegada de delegaciones tanto nacionales como internacionales, incluyendo representantes diplomáticos e integrantes de organismos internacionales, quienes junto con funcionarios nacionales requieren garantías máximas de seguridad y orden público. De acuerdo con el propio subsecretario Escobar Nieto, destaca el trabajo coordinado de todas las fuerzas armadas y la Secretaría de Tránsito de Cali. "Desde el fin de semana pasado se cuenta con un despliegue operativo bastante robusto, interinstitucional, donde todas las fuerzas armadas y la Secretaría de Tránsito están trabajando en conjunto para garantizar tanto la seguridad como la movilidad a las entradas de Cali", expresó el funcionario citado.

Además de los cierres en la zona de la Arena USC, la Secretaría de Movilidad de Cali informó en su cuenta oficial que habrá restricciones en la Plaza de Cayzedo desde las 10:00 p. m. del miércoles 5 hasta las 6:00 a. m. del viernes 7, por lo que se recomendó a los ciudadanos planificar los desplazamientos y consultar información oficial antes de salir. Las autoridades insisten en el uso de rutas alternas y mantenerse atentos a las novedades que puedan surgir durante la jornada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cierres viales en Cali por la posesión presidencial?

El operativo contempla el cierre total de la calle quinta y restricciones en las carreras 62 y 64, especialmente en los alrededores de la Arena USC y la Universidad Santiago de Cali. Solo podrán ingresar vehículos acreditados oficialmente.

¿Qué instituciones participan en el plan de seguridad para la posesión presidencial en Cali?

El plan involucra fuerzas armadas y la Secretaría de Tránsito de Cali, que trabajan de manera interinstitucional para asegurar la movilidad y protección de delegaciones e invitados, según declaraciones del subsecretario de Movilidad, Luis Fernando Escobar Nieto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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