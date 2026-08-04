Por: EL PILON SA

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La Secretaría de Tránsito de Valledupar informó que la próxima semana empezarán las pruebas del sistema de fotodetección ubicado en la diagonal 16 con carrera 12, justo frente al Colegio Loperena. El propósito de estas jornadas es revisar y ajustar el funcionamiento técnico del equipo, para asegurar que el servicio cumpla con los estándares requeridos antes de su puesta en marcha definitiva. Según la secretaria de Tránsito, Marianela Guillén, no existe un plazo fijo para culminar esta fase, ya que dependerá de los resultados obtenidos durante el proceso de verificación. Una vez finalizadas estas labores técnicas, comenzará un periodo de comparendos pedagógicos, que tendrá como máximo dos semanas, donde las sanciones solo tendrán carácter instructivo y no económico.

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Cuando esta etapa concluya, a finales de septiembre o a comienzos de octubre, entrará en operación formal la cámara de fotomulta, empleando lo que técnicamente se denomina Sistema Automático, Semiautomático y otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones (SAST). Según la secretaria Guillén, el sistema solo registrará una infracción en esta fase inicial: la denominada D04, que sanciona a quienes no se detienen ante señales como semáforo en rojo, amarillo, señal de pare o semáforo intermitente. Esta será la primera cámara de una red proyectada a corto plazo, ya que el plan para este semestre incluye dos intersecciones adicionales: diagonal 21 con carrera 19, en el sector de Los Manguitos, y carrera 9 con calle 17, cerca del restaurante La Viña.

Sobre dudas ciudadanas respecto al funcionamiento nocturno y en casos de paso de ambulancias, la funcionaria señaló que la tecnología operará durante las 24 horas, pero contará con adaptaciones según patrones de tráfico. El equipo técnico está recolectando información para definir en qué franjas el flujo vehicular baja y, así, modificar la secuencia semafórica para no poner en riesgo la seguridad de los conductores, quienes temen detenerse en horas de menor circulación por la posibilidad de asaltos. En lo relacionado con vehículos de emergencia, la secretaria aclaró que el sistema no impone multas de forma automática; las imágenes captadas son revisadas por agentes de tránsito, quienes excluyen sanciones cuando se demuestra que un conductor facilitó el paso de una ambulancia o vehículo de emergencia.

Para este año, la administración espera completar cinco puntos de control autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Las futuras ubicaciones incluyen el semáforo del Mercado Público y la entrada al barrio La Nevada, situada sobre la calle 23 con carrera 23.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el sistema de fotodetección SAST en Valledupar?

El llamado Sistema Automático, Semiautomático y otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones (SAST) opera mediante cámaras instaladas en cruces estratégicos que capturan imágenes de infracciones específicas, como no detenerse ante la luz roja o señales de pare. Posteriormente, personal de tránsito valida las pruebas fotográficas antes de que se imponga algún comparendo, lo que descarta sanciones automáticas.

¿Qué sucede si un vehículo de emergencia debe pasar durante un semáforo en rojo en Valledupar?

En caso de que una ambulancia u otro vehículo de emergencia requiera prioridad y los conductores deban cruzar una señal en rojo, las cámaras solo se limitan a tomar la evidencia visual. Esta será revisada por agentes, quienes descartan la infracción si verifican que el cruce fue para dar paso al vehículo de emergencia, evitando así sanciones a conductores solidarios con la situación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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