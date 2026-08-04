El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el fusil Jaguar todavía presenta problemas técnicos que impiden su adquisición por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Aunque aseguró que el proyecto no ha sido descartado, advirtió que el Gobierno solo avanzará con la compra si el arma demuestra ser completamente confiable antes del 30 de noviembre.

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En entrevista con Blu Radio, el funcionario explicó que el fusil aún no cumple los estándares exigidos por la fuerza pública y que, de no corregirse las fallas detectadas, el país optará por adquirir otro modelo.

“Si a 30 de noviembre estaba a punto y era 100 % confiable, como lo requerían las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se adquiriría. Si no, se compraría otro”, afirmó Sánchez en la frecuencia.

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¿Qué fallas tiene el fusil Jaguar, según el ministro de Defensa?

Pedro Sánchez explicó que los inconvenientes detectados están relacionados principalmente con el proceso de fabricación y ensamblaje del fusil, lo que ha impedido certificar plenamente su confiabilidad para el uso operativo.

El ministro indicó que uno de los problemas estuvo relacionado con la caja de mecanismos, que inicialmente fue fabricada en polímero. Además, relató que durante el reensamblaje del arma, luego de unas pruebas técnicas, se presentó un incidente por una pieza que no quedó correctamente asegurada.

“En un momento, cuando estaban armando nuevamente después de unas pruebas, no quedó bien asegurado el armamento y generó una explosión”, explicó.

El funcionario agregó que también se detectaron inconvenientes relacionados con la alineación de uno de los proveedores, aspectos que deberán corregirse antes de pensar en una eventual compra.

Aclaró, sin embargo, que el incidente no dejó consecuencias graves y que el objetivo es garantizar que el arma cumpla completamente los requisitos técnicos antes de incorporarla al inventario oficial.

¿Qué pasará si el fusil Jaguar no supera las pruebas?

El Ministerio de Defensa abrió de manera paralela un proceso para evaluar otra alternativa en caso de que el Jaguar no alcance los estándares exigidos. Según Sánchez, el Gobierno mantiene abiertas ambas opciones mientras continúan las pruebas.

“Avanzamos con este; si se llega a dar, lo ejecutamos. Avanzamos con un proveedor externo para otro fusil y lo que sea más rentable para la fuerza pública“, explicó.

La decisión definitiva se tomará después del 30 de noviembre, fecha fijada como límite para verificar si el proyecto nacional logra superar las observaciones técnicas.

¿Cuál sería el fusil que compraría el Gobierno si el Jaguar no es aprobado?

El ministro reveló que el Ejército ya analiza un proveedor internacional para reemplazar el Jaguar en caso de que el desarrollo colombiano no prospere. Aunque evitó mencionar un modelo específico, confirmó que la alternativa corresponde a fusiles de fabricación estadounidense.

Sánchez insistió en que la prioridad del Gobierno es dotar a la fuerza pública de un arma plenamente confiable, independientemente de su origen.

“Van a tener un fusil confiable, el que sea. Ojalá sea el Jaguar, pero si no está a punto, pues no lo va a ser“, afirmó.

El jefe de la cartera de Defensa añadió que espera que el proyecto nacional logre superar las dificultades técnicas, al considerar que fortalecer la industria colombiana de defensa sigue siendo un objetivo estratégico para el país.

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