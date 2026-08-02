Por: El Espectador

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La Policía Nacional confirmó el asesinato de los subintendentes Yeiferzon Meneses Aranda y Edinson Cuesta Pizarro, quienes fueron atacados con armas de fuego en zona rural del municipio de Ataco, Tolima. Según declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el crimen habría sido perpetrado por miembros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), específicamente bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, líder de la organización armada que opera en esa región del país.

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Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad y Orden Público de Tolima, indicó que los uniformados, adscritos a la estación policial de Santiago Pérez, fueron emboscados con ráfagas de fusil durante la tarde del 1 de agosto. La noticia generó indignación tanto a nivel local como nacional. Bocanegra expresó el rechazo de las autoridades del Tolima ante este acto violento y manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la institución policial.

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, identificó públicamente a los subintendentes fallecidos y calificó el crimen como una muestra del “absoluto desprecio por la vida, por las comunidades y por Colombia”. Hizo énfasis en la valentía de los agentes y en el dolor que causa esta pérdida en las filas policiales.

Debido a la gravedad del hecho, la Alcaldía de Ataco implementó medidas de emergencia, decretando ley seca y toque de queda mientras avanza la investigación. La gobernadora de Tolima, Adriana Matiz, también rechazó el asesinato, exigiendo una respuesta contundente por parte de la fuerza pública, la Fiscalía y los organismos de inteligencia. Matiz sostuvo que los responsables deben ser localizados y juzgados con el máximo rigor legal.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, confirmó además que los autores intelectuales del crimen serían alias “Chapolo” y alias “El Enfermero”, integrantes de la estructura de “Iván Mordisco”. Por ambos se han ofrecido recompensas de hasta 200 y 100 millones de pesos colombianos (COP), respectivamente. El ministro enfatizó que “la fuerza pública no descansará hasta capturarlos y ponerlos a disposición de la justicia”.

En la región, el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las Farc liderada por “Iván Mordisco”, ha consolidado su presencia gracias a actividades ilegales como la explotación oro. La situación de seguridad sigue siendo compleja en el interior del Tolima, donde los ataques a la fuerza pública son interpretados por las autoridades como una agresión directa contra el Estado y la sociedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los responsables del asesinato de dos policías en Ataco, Tolima?

De acuerdo con información oficial de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, los principales responsables serían alias “Iván Mordisco”, líder del Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las Farc, así como alias “Chapolo” y alias “El Enfermero”. Las autoridades han ofrecido recompensas de hasta COP 200 millones por información que lleve a su captura y aseguran que continuarán con las labores de investigación para llevarlos ante la justicia.

¿Qué medidas tomó la Alcaldía de Ataco tras el asesinato de los policías?

La Alcaldía de Ataco decretó ley seca y toque de queda, buscando evitar nuevos hechos violentos y facilitar la labor de las autoridades en la investigación. Estas decisiones se mantendrán mientras avanza el esclarecimiento del caso y reflejan la preocupación de las autoridades locales ante la inseguridad ocasionada por las acciones de las disidencias de las Farc.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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