Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las autoridades departamentales y municipales adoptaron una serie de medidas contundentes tras el atentado en Ataco, Tolima, en el que perdieron la vida los subintendentes Yeiferzon Meneses Aranda y Edinson Cuesta Pizarro. Como primera acción, los gobiernos del departamento y el municipio de Ataco anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos, cuyo objetivo es incentivar a la ciudadanía para que entregue información que permita identificar y capturar a los responsables de este hecho violento. De acuerdo con lo dispuesto en un consejo extraordinario de seguridad, la decisión se tomó luego de los hechos ocurridos el pasado sábado, que habrían sido cometidos, según los primeros indicios, por disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

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El secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, destacó que la recompensa busca acelerar los procesos de investigación y fortalecer la respuesta institucional ante el ataque. Bocanegra aseguró, en nombre de la gobernadora Adriana Magali Matiz, que la administración departamental se encuentra en Ataco acompañando a la Policía y reiterando el respaldo a la fuerza pública local. Según sus palabras, la prioridad es demostrar que los uniformados no están solos ante la compleja coyuntura que atraviesa el municipio.

La respuesta frente a la tragedia no se limita a la recompensa: también se anunció el refuerzo de la Fuerza Pública con el despliegue de nuevas capacidades tanto militares como tecnológicas en el sur del Tolima. Bocanegra afirmó que este acompañamiento institucional pretende consolidar la seguridad y el control estatal en el territorio, en medio de un ambiente marcado por la zozobra tras el asesinato de los policías.

Las víctimas, Yeiferzon Meneses Aranda, de 37 años y natural de Ibagué, y Edinson Cuesta Pizarro, de 42 años y originario de Quibdó, contaban con amplias y reconocidas trayectorias dentro de la Policía Nacional. Meneses registraba 15 años de servicio y Cuesta superaba las dos décadas en la institución. Juntos sumaban 16 condecoraciones y más de 60 felicitaciones, cifras que resaltan su entrega y liderazgo.

En el plano local, el alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz, impuso medidas temporales como el toque de queda nocturno y la ley seca, entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., con el fin de garantizar el orden público mientras avanzan las investigaciones. Estas restricciones permanecerán vigentes hasta que las autoridades logren esclarecer el ataque y capturar a los responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas tomadas tras el atentado en Ataco, Tolima?

Luego del ataque que cobró la vida de dos subintendentes, las autoridades establecieron una recompensa de 100 millones de pesos por información sobre los responsables, reforzaron la presencia de la fuerza pública con nuevo despliegue tecnológico y militar en la región, y decretaron toque de queda y ley seca entre 10:00 p. m. y 5:00 a. m., buscando mantener el orden mientras se esclarecen los hechos.

¿Quiénes eran los policías asesinados en el atentado de Ataco?

Las víctimas fueron Yeiferzon Meneses Aranda, oriundo de Ibagué y con 37 años de edad, que contaba con 15 años en la Policía, y Edinson Cuesta Pizarro, de 42 años, nacido en Quibdó, quien sumaba más de 20 años de servicio. Ambos tenían destacadas hojas de vida, con 16 condecoraciones y más de 60 felicitaciones a lo largo de su carrera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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