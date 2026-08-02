La senadora Paloma Valencia volvió a pronunciarse sobre la polémica que desataron sus declaraciones en un evento privado del Centro Democrático, en las que afirmó que esa colectividad “no es un partido de derecha”. Tras las fuertes críticas que recibió, especialmente de la también senadora María Fernanda Cabal, la dirigente uribista explicó el sentido de sus palabras y aseguró que fueron interpretadas de manera equivocada.

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A través de su cuenta de X, Valencia aclaró que su planteamiento no significa que el Centro Democrático se acerque a posiciones de centro o de izquierda. Por el contrario, sostuvo que las etiquetas tradicionales ya no reflejan con precisión la identidad del partido.

“Decir que el Centro Democrático no es de derecha no significa que sea de centro y mucho menos de izquierda. Quiere decir que esas categorías no dicen nada”, escribió la congresista.

En el mismo mensaje, explicó cuáles son, a su juicio, los principios que realmente definen al partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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“El Centro Democrático cree en la seguridad como base del desarrollo social, la libertad económica y la política social. Cree en el Estado pequeño y austero, pero sobre todo en la disciplina de estudiar cada tema para buscar la mejor alternativa y solucionar los problemas sociales”, agregó.

Decir que el @CeDemocratico no es de derecha no significa que sea de centro y mucho menos de izquierda. Quiere decir que esas categorías no dicen nada: el @CeDemocratico cree en la seguridad como base del desarrollo social, la libertad económica y la política social. Cree en el… — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 2, 2026

La aclaración llegó después de que se viralizara un video de una intervención de Valencia durante un encuentro del Centro Democrático. Allí afirmó que quienes consideran que la colectividad representa una derecha liberal clásica estaban equivocados.

“Este no es un partido de derecha. El que cree que este es el partido de Hayek y de las libertades económicas, donde el Estado se queda cruzado de brazos y ve cómo se mueren de hambre los ciudadanos, está en el partido equivocado”, expresó en ese momento.

La senadora también defendió que el Estado debe intervenir para atender las necesidades sociales mientras el mercado genera soluciones de largo plazo y aseguró que ese modelo permitió que Colombia obtuviera buenos indicadores económicos y sociales durante los gobiernos del uribismo.

Sus declaraciones provocaron una inmediata respuesta de María Fernanda Cabal, quien aseguró que escuchar que el Centro Democrático “no es de derecha” representa una “catástrofe ideológica”. La congresista sostuvo que durante 15 años ayudó a construir el partido defendiendo principios como la libertad, la propiedad privada, la seguridad, la familia y la iniciativa empresarial.

“Ser de derecha no es una enfermedad que deba ocultarse. Es confiar en el ciudadano antes que en el burócrata; defender la familia, la autoridad, la propiedad y la empresa”, escribió Cabal.

Con su nueva publicación, Paloma Valencia buscó cerrar la controversia insistiendo en que el debate no debe centrarse en etiquetas políticas, sino en los principios y propuestas que, según ella, identifican al Centro Democrático. No obstante, el intercambio volvió a poner en evidencia las diferencias de visión que existen dentro del uribismo sobre cómo definir la identidad ideológica del partido.

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