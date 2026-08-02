Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Centro Democrático, movimiento político fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, atraviesa una controversia interna respecto a su orientación ideológica. Esta discusión alcanzó notoriedad pública después del evento “Reflexión: Unidad, Doctrina y Futuro”, organizado en Medellín, donde dos figuras relevantes del partido expusieron posiciones enfrentadas sobre el rumbo que debe adoptar esta colectividad.

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En ese escenario, la exsenadora Paloma Valencia afirmó que el Centro Democrático no debía ser catalogado como un partido de derecha. Según Valencia, la colectividad no comparte necesariamente las visiones de líderes internacionales como el argentino Javier Milei o el salvadoreño Nayib Bukele, sino que representa un modelo particular que equilibra la iniciativa privada con la intervención estatal ante necesidades sociales insatisfechas. Para Valencia, es esencial que haya una presencia del Estado capaz de intervenir cuando el mercado no puede resolver ciertos problemas, bajo la premisa de que “mientras el mercado soluciona, vamos a ir actuando”. Asimismo, defendió los logros económicos y sociales obtenidos por los gobiernos que han contado con el respaldo del partido, argumentando que contribuyeron al bienestar y crecimiento económico nacional.

Las afirmaciones de Valencia generaron una fuerte reacción por parte de la también exsenadora María Fernanda Cabal, quien manifestó, a través de sus redes sociales, que considerar al Centro Democrático fuera de la derecha sería una “catástrofe ideológica”. Cabal, en su intervención, recalcó su contribución a la construcción partidista durante más de diez años y defendió principios como la seguridad, la libertad económica, la protección de la familia, la propiedad privada y el respaldo a la empresa. Para Cabal, estos fundamentos constituyen la esencia de la colectividad y modificar esa identidad equivaldría a perder el horizonte político.

Esta discusión evidencia un debate de fondo en el interior del Centro Democrático: mientras algunos consideran necesaria una modernización del discurso para buscar un mayor alcance electoral, otros advierten sobre la importancia de preservar íntegramente los principios que dieron origen al movimiento. La controversia surge en un contexto de reorganización y búsqueda de futuro tras resultados electorales recientes, y plantea un interrogante sobre si el partido debe abrirse a nuevas perspectivas o reafirmar su identidad tradicional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Paloma Valencia afirma que el Centro Democrático no es un partido de derecha?

Paloma Valencia sostiene que el Centro Democrático posee una visión propia que no puede equipararse con partidos internacionales de derecha. Según indicó en el evento citado por El Diario, la identidad del partido se basa en combinar el libre mercado con una intervención estatal focalizada para atender necesidades sociales, por lo que considera inapropiado limitar su definición dentro del espectro tradicional de derecha.

¿Cuáles son los argumentos de María Fernanda Cabal para defender la identidad de derecha del Centro Democrático?

María Fernanda Cabal argumenta que la identidad de derecha es la base del Centro Democrático, defendiendo principios como seguridad, libertad económica, familia, propiedad privada e iniciativa empresarial. De acuerdo con sus declaraciones en redes sociales, apartarse de estas ideas fundamentales representaría una “catástrofe ideológica” y podría diluir la razón de ser del partido.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.