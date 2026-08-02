Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Procuraduría General de la Nación decidió abrir dos pliegos de cargos en contra del exalcalde de Santa Isabel, Tolima, Rodolfo Andrés Sierra López, a raíz de presuntas anomalías en contratos oficiales durante su administración, que tuvieron lugar entre los años 2020 y 2023. De acuerdo con información de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué, las investigaciones disciplinarias comprenden la adjudicación de un contrato para la compra de un vibrocompactador y otro contrato vinculado al servicio de transporte escolar en el municipio.

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Sobre la primera irregularidad detectada, la Procuraduría sostiene que el exalcalde, junto con tres exintegrantes del comité evaluador, impulsaron la adjudicación de un contrato para la compra de maquinaria amarilla –específicamente, un vibrocompactador– a una empresa que no cumplía uno de los requisitos técnicos fundamentales exigidos en el proceso de contratación. Según la documentación recopilada en el expediente disciplinario, “el oferente no acreditó un requisito técnico habilitante”, aspecto que, de comprobarse, constituiría una omisión grave en la transparencia y la rigurosidad de la contratación pública.

En cuanto al contrato de transporte escolar, el segundo proceso abierto por el organismo de control está enfocado en el desarrollo de este servicio sin los requisitos jurídicos necesarios establecidos por la ley. La Procuraduría advierte que la falta de los denominados presupuestos jurídicos habilitantes podría haber generado, según sus palabras, una ejecución irregular del contrato. Además, el proceso disciplinario incluye a otros exfuncionarios encargados de evaluar, ejecutar y supervisar estos contratos, entre ellos el exsecretario General y de Gobierno, quien habría incumplido su labor de supervisión al permitir la ejecución de contratos sin verificar la vigencia de las pólizas de responsabilidad civil y sin ejercer el debido seguimiento contractual.

La Procuraduría General de la Nación calificó provisionalmente los hechos atribuidos al exalcalde y los involucrados como faltas gravísimas, bajo la figura de culpa grave. Este tipo de falta se define como una actuación carente de la debida diligencia, que causa un perjuicio considerable a la administración pública. Cabe señalar que Rodolfo Andrés Sierra López fue recientemente vocero del Comité de Garantías Electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Tolima, durante los más recientes comicios presidenciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las supuestas faltas graves por las que la Procuraduría investiga al exalcalde de Santa Isabel, Tolima?

La Procuraduría investiga presuntas faltas gravísimas del exalcalde Rodolfo Andrés Sierra López relacionadas con la adjudicación de un contrato para adquirir un vibrocompactador a un oferente que no cumplía requisitos técnicos, así como irregularidades en el contrato de transporte escolar, que habría sido ejecutado sin los fundamentos jurídicos necesarios.

¿Qué significa culpa grave en los procesos disciplinarios de la Procuraduría?

La culpa grave en procesos disciplinarios hace referencia a una conducta en la que el funcionario actúa sin la diligencia debida, lo que implica un descuido considerable, afectando negativamente la administración pública. En este caso, la Procuraduría atribuye esta clasificación provisionalmente a las acciones del exalcalde y los exfuncionarios investigados.

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