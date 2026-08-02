Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La tranquilidad de la comunidad en el barrio Divino Niño Bajo, en Soacha, Cundinamarca, se vio interrumpida alrededor de las 11:50 de la mañana del viernes 31 de julio debido a un grave accidente de tránsito. Según reportó la Secretaría de Movilidad de Soacha, un camión descendía por una vía con pendiente cuando, aparentemente, sufrió una falla mecánica en el sistema de frenos. El vehículo, sin poder ser controlado, retrocedió y terminó estrellándose violentamente contra la fachada de una vivienda, justo en el momento en que varias personas transitaban por el lugar.

Sigue a PULZO en Discover

Este impacto tuvo consecuencias graves: cuatro menores de edad y un adulto resultaron heridos. Los equipos de emergencias se desplazaron rápidamente a la zona para atender a las víctimas y trasladaron a los cinco lesionados al Hospital Cardiovascular de Soacha, donde actualmente reciben atención médica especializada. La magnitud del choque fue de tal intensidad que gran parte de la fachada de la casa afectada quedó destruida, situación que quedó evidenciada en imágenes captadas desde el lugar de los hechos.

Uno de los casos que más genera preocupación es el de una niña de cinco años, quien sufrió lesiones especialmente graves y deberá ser sometida a una intervención quirúrgica. De acuerdo con los reportes entregados hasta el momento, existe la posibilidad de que se proceda a la amputación de una de sus extremidades debido a la severidad de sus heridas.

En el proceso de verificación realizado por los agentes de tránsito, se estableció que el conductor del camión no contaba con licencia de conducción al momento del siniestro. Por este motivo, se procedió a imponer dos comparendos: el primero, identificado como D01, por conducir un vehículo sin haber obtenido la licencia correspondiente; y el segundo, denominado C35, debido a las evidentes fallas en el sistema de frenos del automotor.

La Secretaría de Movilidad expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, en particular con los menores afectados, e instó a todos los conductores a verificar el estado técnico-mecánico de sus vehículos y a portar la documentación requerida por la ley antes de circular por las vías.

¿Por qué es importante revisar el estado técnico-mecánico del vehículo antes de salir a la vía?

Las autoridades de Soacha enfatizan que verificar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos es fundamental, pues una falla puede ocasionar siniestros como el ocurrido en el barrio Divino Niño Bajo. Un adecuado control preventivo puede salvar vidas y evitar consecuencias legales y personales graves.

¿Qué sanciones reciben quienes conducen sin licencia de conducción en Colombia?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Soacha, conducir sin licencia conlleva sanciones como el comparendo D01. Además de la multa económica, representa un riesgo legal y puede agravar las consecuencias en caso de accidentes, como se evidenció en este caso específico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.