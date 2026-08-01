Por: El Espectador

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El Gobierno Nacional de Colombia acaba de emitir una nueva alerta respecto a los desafíos que traerá el próximo fenómeno de El Niño para distintas regiones del país. Según un reciente informe del Ministerio de Vivienda, hay 558 municipios identificados como zonas de riesgo ante un posible desabastecimiento de agua. Entre los territorios con mayor exposición a estos efectos preocupantes sobresale Cundinamarca, una región particularmente vulnerable por su localización en el corredor andino, como lo precisa el reporte consultado por El Espectador.

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El análisis resalta que muchos municipios ubicados en esta franja geográfica tienen una alta susceptibilidad a las condiciones de sequía que El Niño podría provocar, lo que a su vez incrementa significativamente el riesgo de incendios forestales y agrava la presión sobre las fuentes hídricas que abastecen a la población y a los ecosistemas locales.

La preocupación oficial encontró respaldo en los hechos recientes: apenas un día antes de conocerse la advertencia, un incendio afectó el humedal Jaboque, ubicado en el occidente de Bogotá. De acuerdo con información provista por El Espectador, las llamas consumieron cerca de 5,8 hectáreas de vegetación compuesta principalmente por juncos y eneas. Estos ecosistemas son clave como refugio de aves, tanto residentes como migratorias, y su daño representa una pérdida sensible para la biodiversidad capitalina. Durante la emergencia, la Policía Metropolitana capturó en flagrancia a dos personas, presuntamente relacionadas con el intento de iniciar un nuevo foco de incendio, quienes fueron puestas a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de La Granja para la respectiva investigación.

La secretaria de Ambiente de Bogotá, Adriana Soto, enfatizó el papel fundamental de las plantas afectadas en la conservación de aves nativas y migratorias, advirtiendo que el incendio impactó uno de los sectores mejor conservados del humedal, justo antes del inicio de una nueva temporada de migración. Por su parte, la ministra encargada de Vivienda, Ruth Quevedo Fique, insistió en la necesidad de fortalecer la gestión del riesgo y las estrategias de adaptación frente al cambio climático, integrando políticas desde el ordenamiento territorial, la vivienda y la infraestructura de agua y saneamiento.

Finalmente, el Gobierno exhortó a alcaldías, gobernaciones y autoridades ambientales a adoptar medidas urgentes de prevención, especialmente en departamentos como Cundinamarca, con el fin de mitigar los efectos de posibles incendios forestales, daños a los ecosistemas y restricciones en el suministro de agua en los meses venideros.

¿Cuáles municipios están en mayor riesgo de desabastecimiento de agua por el fenómeno de El Niño en Colombia?

Según el Ministerio de Vivienda, 558 municipios fueron identificados con vulnerabilidad ante la posibilidad de desabastecimiento de agua, destacando a Cundinamarca como uno de los departamentos más expuestos dentro del corredor andino.

¿Qué consecuencias ecológicas tuvo el incendio en el humedal Jaboque de Bogotá?

El incendio en el humedal Jaboque, según la Secretaría de Ambiente de Bogotá, destruyó más de 5 hectáreas de vegetación esencial para la fauna, principalmente aves migratorias y residentes, afectando un espacio fundamental para la biodiversidad justo antes de una nueva temporada de migración.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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