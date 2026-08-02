Por: VALORA ANALITIK

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El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 0905 del 30 de julio de 2026, con el que nombró a Edwin Palma, actual ministro de Minas y Energía, como ministro del Trabajo ad hoc y como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio ad hoc. Tres carteras quedaron en manos de un mismo funcionario a pocos días de que termine el mandato, el 7 de agosto.

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Hay movimientos en el gabinete de Petro a menos de un mes de terminar su mandato

El nombramiento se dio después de que el Consejo de Ministros del 29 de julio aceptara dos impedimentos, con fundamento en la Ley 63 de 1923, que faculta al presidente para trasladar un asunto a otro ministro cuando el titular queda apartado.

Los dos asuntos que quedaron en manos de Palma

En Trabajo, Antonio Sanguino se declaró impedido para resolver una recusación en su contra como Superintendente de Subsidio Familiar encargado, radicada por el exdirector de Comfamiliar Atlántico, Herber Mantilla. Palma quedaría a cargo de esa decisión.

En Vivienda, la ministra encargada Ruth Quedo se apartó de presidir Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) en la expedición del marco tarifario de aseo para grandes prestadores.

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Palma asume esa presidencia y firma la regulación, que define cómo calculan la tarifa las empresas que operan en municipios de más de 5.000 suscriptores urbanos.

¿Quién es Edwin Palma?

Edwin Palma Egea, actual ministro de Minas y Energía, es un reconocido abogado, jurista y dirigente sindical colombiano con una amplia trayectoria laboral en el sector energético e institucional.

Nacido en la ciudad de Barrancabermeja, el profesional consolidó su formación académica obteniendo el título de abogado en la Universidad Cooperativa de Colombia.

Posteriormente, hizo especializaciones en derecho laboral y constitucional, complementando su perfil técnico con una maestría en derecho del trabajo de la Universidad Externado.

Durante casi dos décadas, Palma desempeñó diversas responsabilidades operativas e institucionales como trabajador directo de la empresa estatal petrolera Ecopetrol.

Paralelamente, inició una destacada carrera sindical en la Unión Sindical Obrera, la organización gremial más influyente del sector de los hidrocarburos.

Dentro de este sindicato petrolero escaló diferentes posiciones directivas hasta convertirse en presidente de la junta directiva nacional durante el periodo clave.

Su liderazgo gremial le otorgó enorme visibilidad mediática como vocero en negociaciones colectivas, defensa de derechos laborales y debates sobre política energética.

Con la llegada del gobierno del presidente Gustavo Petro, el abogado asumió responsabilidades de alta dirección dentro de la administración pública colombiana.

El Ejecutivo lo nombró inicialmente como viceministro de Relaciones Laborales e Inspección en la cartera del Ministerio del Trabajo.

Desde esa posición gubernamental, promovió activamente la estructuración de la reforma laboral y la concertación de consensos sociales con sectores empresariales.

Posteriormente, el Gobierno nacional designó al profesional santandereano como viceministro de Minas dentro del Ministerio de Minas y Energía.

En este estratégico despacho ministerial, Palma asumió tareas orientadas a coordinar la transición energética justa y la regulación minera nacional.

Asimismo, el Gobierno ratificó su nombramiento como integrante de la junta directiva de Ecopetrol, representando los intereses estatales en la compañía. Luego llegaría a ser ministro de Minas y Energía.

Su trayectoria profesional combina la defensa de los derechos de los trabajadores con la gestión directiva de políticas públicas sectoriales.

Edwin Palma se consolida como una figura influyente en el ámbito de la política laboral, energética e industrial del país.

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