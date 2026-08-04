A Gustavo Petro le quedan pocos días en la Casa de Nariño y, en medio del cierre de su Gobierno, un particular obsequio llamó la atención. El mandatario recibió este martes 4 de agosto un busto de madera tallado a mano, que fue ubicado inicialmente en uno de los pasillos del palacio presidencial.

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Petro mostró el regalo a través de su cuenta personal de X y lo calificó como “Un regalo muy bonito”. En las imágenes compartidas por el jefe de Estado se observa al mandatario conversando con una mujer, quien le explica algunos detalles sobre la pieza y le cuenta que fue elaborada de manera artesanal.

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La mujer le explicó a Petro que se trataba de un busto de madera tallado a mano. El presidente saliente, quien también ha hablado públicamente de su interés por las artes, reaccionó al trabajo del autor con una frase que llamó la atención: “Yo alcancé a aprender a tallar, pero esto ya es algo de maestros”.

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El obsequio despertó curiosidad entre usuarios de redes sociales, especialmente por una pregunta que surgió después de la publicación: ¿el busto permanecerá en la Casa de Nariño cuando Petro entregue el poder o se irá con el mandatario saliente?

Un regalo muy bonito pic.twitter.com/iXpUtJE2lI — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 4, 2026

La duda aparece justo cuando Petro deberá abandonar el cargo el próximo 7 de agosto, fecha en la que Abelardo De La Espriella asumirá como nuevo presidente de Colombia durante una ceremonia prevista en Cali.

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Este no es el único elemento relacionado con Petro que quedará en el palacio presidencial. Durante esta última semana de Gobierno, el mandatario develó oficialmente su retrato, que pasará a formar parte del espacio destinado a las imágenes de quienes han ocupado la Presidencia de Colombia.

La pintura tuvo un costo cercano a los 75 millones de pesos y estuvo a cargo del artista Luis Jaime Rojas Rodríguez, quien utilizó la técnica de óleo sobre lienzo y está acompañada por un texto que resume distintos aspectos de la trayectoria de Petro, entre ellos su perfil profesional y su pasado como integrante del M-19. Mientras esa obra tiene un lugar definido dentro de la Casa de Nariño, todavía queda en el aire qué destino tendrá el busto que recibió el mandatario saliente.

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