Las dudas sobre la transparencia de la segunda vuelta presidencial de 2026 tuvieron un nuevo pronunciamiento. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), por medio de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), presentó el informe final de la auditoría externa internacional al proceso electoral y concluyó que no encontró evidencia de manipulación, fabricación o alteración sistemática de los datos.

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El documento, divulgado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, señala que los componentes tecnológicos, operativos, logísticos y procedimentales auditados ofrecieron las condiciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de la jornada electoral.

La auditoría se conoció después de que, tras la segunda vuelta presidencial, surgieran cuestionamientos desde algunos sectores políticos sobre el desarrollo del proceso y la confiabilidad de los resultados, lo que llevó a reforzar la importancia de las revisiones independientes.

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¿Qué revisó CAPEL durante la auditoría a las elecciones de 2026?

El organismo internacional evaluó de manera independiente diez componentes considerados clave para el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

Entre ellos estuvieron:

Jurados de votación.

Kit electoral.

Plataforma ‘aVotar’.

Sistemas de biometría.

Control y monitoreo.

Preconteo y comunicaciones.

Escrutinio.

Formularios E-14.

Actas E-11.

Consolidación y divulgación de resultados.

La revisión comprendió las etapas preelectoral, electoral y poselectoral, con el propósito de verificar tanto la operación de los sistemas como los mecanismos de seguridad implementados por la organización electoral.

Según el informe, durante el proceso se evidenció la existencia de controles técnicos, mecanismos de seguimiento y validación, medidas de protección de la información, controles de acceso y herramientas para garantizar la trazabilidad de todas las operaciones realizadas.

Asimismo, destacó la disponibilidad de infraestructura tecnológica suficiente para asegurar la continuidad de los servicios durante toda la jornada.

¿La auditoría encontró evidencias de fraude o manipulación?

La principal conclusión del informe es que los auditores no identificaron elementos que permitieran afirmar la existencia de alteraciones en el proceso electoral.

El dictamen técnico señala que “no se identificaron hallazgos ni observaciones que permitieran concluir la existencia de incumplimientos o de situaciones que afectaran el funcionamiento de los componentes tecnológicos, operativos, logísticos y procedimentales auditados durante la segunda vuelta presidencial”.

Adicionalmente, CAPEL indicó que realizó un análisis forense sobre los datos electorales, el cual determinó que la información evaluada presentó consistencia, integridad y coherencia estadística.

El documento agrega que las verificaciones efectuadas “no identificaron modificaciones no autorizadas, afectaciones a la integridad de la información ni incidentes que comprometieran la disponibilidad, continuidad operativa o trazabilidad de los componentes evaluados”.

Como conclusión, la auditoría internacional sostuvo que no encontró evidencia de manipulación, fabricación o alteración sistemática de los datos electorales y emitió un dictamen técnico favorable sobre los sistemas de información, la infraestructura tecnológica y los mecanismos que respaldaron la segunda vuelta presidencial en Colombia.

El informe completo quedó disponible para consulta pública a través de la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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