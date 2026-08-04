Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció desde Barranquilla una serie de decisiones clave para el futuro de la seguridad nacional, al informar sobre la designación del mayor general en retiro (r) Alejandro Barrera como nuevo director de la Policía Nacional. De acuerdo con el anuncio realizado en una reunión con alcaldes y autoridades de seguridad, la Subdirección General de la Policía también tendrá cambios significativos, ya que será asumida por el mayor general (r) Norberto Mojica. De la Espriella precisó que ambos oficiales serán reintegrados al servicio activo con el propósito de asumir estas altas responsabilidades, y que la Subdirección operará de manera permanente en la capital del Atlántico, marcando un hito en la descentralización de la gestión de la seguridad.

Sigue a PULZO en Discover

En sus palabras, “He decidido reintegrar al general Alejandro Barrera para que sea nuestro próximo director general de la Policía. Haré lo propio con el general Norberto Mujica, quien será el subdirector”. Esta decisión supone un movimiento estratégico para enfrentar los retos actuales de seguridad, avalado por la trayectoria de los nuevos líderes designados.

El mayor general (r) Alejandro Barrera, quien ha sido elegido como director de la Policía Nacional, cuenta con una consolidada experiencia en inteligencia y operaciones policiales, como informa la hoja de vida publicada por la institución. Desde su ingreso a la Escuela de Cadetes en 1988 y durante más de treinta años de servicio, Barrera ha desempeñado cargos en entidades clave como el Departamento de Policía Cesar, el Bloque de Búsqueda contra el cartel de Cali, la Dijín (Dirección de Investigación Criminal e Interpol), Interpol y la Dirección de Inteligencia. Su preparación académica incluye títulos de administrador policial y administrador de empresas, con especializaciones en seguridad y administración de recursos humanos. Además, ha realizado estudios en estrategia operacional, gestión policial y relaciones internacionales. Recientemente, se desempeñó en el sector privado como responsable de seguridad en una multinacional minera presente en Antioquia y Caldas.

De La Espriella también reveló que el mayor general (r) Ricardo Augusto Alarcón Campos liderará la política de seguridad ciudadana en el nuevo Gobierno, enfatizando la decisión de mantener la Subdirección General en Barranquilla como parte de una estrategia integral para descentralizar la seguridad y enfrentar con mayor eficacia los desafíos del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Alejandro Barrera, el nuevo director de la Policía Nacional de Colombia?

Alejandro Barrera es un mayor general en retiro con una destacada carrera que inició en la Escuela de Cadetes en 1988. Su experiencia abarca inteligencia y operaciones en varios entes de la fuerza pública, como la Dijín, Interpol y el Bloque de Búsqueda contra el cartel de Cali. También posee formación en administración, seguridad y relaciones internacionales, y recientemente, trabajo en el sector de la seguridad privada para una multinacional.

¿Por qué funcionará la Subdirección General de la Policía Nacional en Barranquilla?

La Subdirección General de la Policía Nacional estará ubicada permanentemente en Barranquilla por decisión del presidente electo Abelardo De La Espriella. Según lo expuesto en el anuncio, esta medida forma parte de una estrategia para descentralizar la gestión de la seguridad y distribuir de manera más eficiente el liderazgo policial fuera de la capital del país.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.