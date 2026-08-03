Por: EL PILON SA

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Abelardo De la Espriella, presidente electo de Colombia, ha salido al frente de las recientes críticas que rondan los trabajos de adecuación en el Batallón Paraíso de Barranquilla. Este sitio será, a partir del 7 de agosto, una sede alterna desde donde ejercerá parte de sus responsabilidades como jefe de Estado. Esta decisión ha generado controversia, especialmente por el costo y origen de los recursos invertidos en las remodelaciones, así como por comparaciones con edificaciones emblemáticas como la Casa Blanca de Estados Unidos.

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Ante las opiniones negativas y especulaciones, De la Espriella aseguró, en un pronunciamiento público, que este proyecto no impactará las finanzas del país. "Eso no le está costando un solo peso al pueblo colombiano", expresó con determinación. Además, recalcó que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo por descentralizar el Gobierno Nacional, buscando acercar las decisiones a regiones distintas a Bogotá. Según el mandatario electo, los cuestionamientos sobre la inversión realizada en la sede carecen de fundamento porque no representan un gasto público, sino una apuesta política por una administración más próxima a las regiones.

En medio del debate, algunos han comparado la nueva sede presidencial con la famosa Casa Blanca, insinuando que podría tratarse de una copia. Sin embargo, De la Espriella respondió aclarando que ambas edificaciones simplemente comparten un lenguaje arquitectónico correspondiente a una misma época, pero que no hay una imitación directa. Recalcó que las interpretaciones sobre un posible plagio desconocen los fundamentos históricos de estos estilos arquitectónicos.

En cuanto al mobiliario, el propio De la Espriella señaló que afrontará el costo, que asciende a cerca de 700 millones de pesos, con recursos personales. Manifestó su intención de donar ese mobiliario al Estado y enfatizó que publicará las facturas y documentos relacionados, con el objeto de demostrar transparencia.

El presidente electo igualmente detalló que el edificio contará con un espacio subterráneo especializado, que actualmente opera como sala de crisis y de operaciones. Desde allí, se coordinarán acciones estratégicas contra el narcoterrorismo y el crimen organizado, ampliando así la utilidad de la sede más allá de sus aspectos administrativos.

Finalmente, De la Espriella insistió en que el valor de esta obra no reside en la infraestructura, sino en su visión de Gobierno. Asegura que con esta iniciativa no busca construir "un nuevo palacio", sino edificar un modelo de administración pública más cercano a la ciudadanía y a las diferentes regiones del país.

¿Qué dijo Abelardo De la Espriella sobre el costo de la sede presidencial en Barranquilla?

De acuerdo con un pronunciamiento del propio De la Espriella, las adecuaciones no representan un gasto para el Estado. Aseguró que el mobiliario, cuyo valor es de aproximadamente 700 millones de pesos, será cubierto con su propio dinero y documentado públicamente como una donación al Estado, desvirtuando las críticas sobre un posible uso de recursos públicos.

¿Por qué han comparado la nueva sede presidencial con la Casa Blanca y cuál fue la respuesta?

Algunos sectores han hecho comparaciones entre la edificación del Batallón Paraíso y la Casa Blanca de Estados Unidos, sugiriendo una posible copia. Según aclaró De la Espriella, esta semejanza solo obedece a que ambas construcciones comparten el estilo arquitectónico de una época, no a un acto de imitación, y recalcó que esa interpretación es infundada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.