A pesar de que Abelardo de la Espriella celebra por la personería jurídica de su partido, hay otro punto que lo puso en el ojo del huracán de cara a la posesión presidencial del próximo viernes 7 de agosto.

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Lo llamativo es que uno de los críticos fue Carlos Antonio Vélez, que en otros momentos ha resaltado al actual presidente electo luego de que se impuso en las urnas contra Iván Cepeda.

Sin embargo, una determinación desató la molestia del comentarista deportivo de Win Sports y RCN Radio, tema al que se refirió desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

La invitación al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, a la posesión se convirtió en el punto de señalamiento sobre el evento en Cali en el que se proclamará al próximo mandatario de Colombia.

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“¿Qué? ¿En medio de semejante escándalo? ¿Cuestionado por más de medio mundo y, viene por aquí? En este momento pierde más el presidente electo con esa incómoda visita que el susodicho personaje dando visaje ante todos los que lo señalan”, escribió Vélez con evidente molestia.

Cabe recordar que el mencionado directivo ha estado en el ojo del huracán después de que lideró una propuesta para vender los derechos del Mundial de fútbol de mayores, en un proyecto que encontró rechazo.

La presencia del suizo no pasa desapercibida no solo por su situación en el contexto de Fifa, sino porque nunca una persona de esa organización había estado en este evento político en Colombia.

Si bien no se ha aclarado las motivaciones para que Infantino haga parte de los invitados, hubo expresidentes colombianos que quedaron fuera de la lista de la posesión de De la Espriella.

El comentario de Vélez va en la misma línea de los cuestionamientos a nivel internacional en los que se asegura que líderes de Uefa y otras confederaciones buscan la salida del actual presidente de Fifa.

¿Quiénes están invitados a la posesión de Abelardo de la Espriella?

Además de Gianni Infantino, la posesión de Abelardo de la Espriella reúne a mandatarios de América Latina y Europa, según medios colombianos e internacionales. El evento se realizará el 7 de agosto de 2026 en Cali.

Javier Milei, presidente de Argentina, confirmó su asistencia tras reunirse con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo en Lima. Milei viajó a Colombia para participar en los actos protocolarios del 7 de agosto.

José Antonio Kast, presidente de Chile desde marzo de 2026, también confirmó su viaje. Kast forma parte de la delegación de jefes de Estado que acompañará la transmisión de mando en Cali.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Santiago Peña, presidente de Paraguay, estarán presentes. Ambos mandatarios se suman a la lista de invitados de alto nivel que respaldan el nuevo gobierno.

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, confirmó su asistencia. Su presencia refuerza la concentración de líderes regionales en la ceremonia de posesión del nuevo presidente colombiano.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, también confirmó su participación. Su presencia refleja el interés de Washington en la nueva orientación de la política exterior colombiana.

El rey Felipe VI de España encabezará una de las delegaciones europeas. Su participación marca un gesto de cercanía institucional entre España y Colombia durante la transición de gobierno.

Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, y José Raúl Mulino, presidente de Panamá, también confirmaron su viaje. Luis Abinader, de República Dominicana, y Nasry Asfura, de Honduras, completan el grupo de mandatarios.

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, y Karin Herrera, vicepresidenta de Guatemala, asistirán como representantes de sus países. Gilmar Pisa, primer ministro de Curazao, participará en nombre del Reino de los Países Bajos.

Brasil estará representado por su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. Israel enviará a su canciller, Gideon Sa’ar, en una visita relevante tras el anuncio de restablecer relaciones diplomáticas.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.