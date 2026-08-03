La llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de la República comienza a escribir capítulos llenos de tensión política y rupturas institucionales. A pocos días de que se lleve a cabo su histórica ceremonia de posesión, se conoció una orden directa y sin ambigüedades emitida por el mandatario electo a su equipo de protocolo: Ernesto Samper y Juan Manuel Santos están completamente vetados y no recibirán invitación al evento.

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Fuentes cercanas al gobierno entrante revelaron que el presidente electo decidió trazar una línea roja infranqueable con los dos exmandatarios. Lejos de mantener la tradicional diplomacia protocolaria que suele arropar estos actos republicanos, De La Espriella optó por cobrar viejas facturas políticas e ideológicas.

En el caso de Ernesto Samper, el rechazo histórico de De La Espriella ha estado anclado al escándalo de la financiación de su campaña presidencial con dineros del Cartel de Cali. Por su parte, la animadversión hacia Juan Manuel Santos responde a su postura frontal frente al proceso de paz con las Farc, un acuerdo que calificó de impune y que, según ha denunciado reiteradamente, dejó a las víctimas de la guerrilla sin la verdad y la justicia prometidas.

Mientras dos exmandatarios mirarán la ceremonia desde la barrera, la otra cara de la moneda la protagonizan quienes sí obtuvieron el visto bueno para asistir a la gran fiesta de la investidura. La lista de invitados especiales de honor incluye a Álvaro Uribe, Iván Duque, Andrés Pastrana y César Gaviria, reflejando las simpatías y los alineamientos políticos del nuevo jefe de Estado.

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La ceremonia de este 7 de agosto romperá con todas las reglas de la tradición republicana colombiana al realizarse fuera de Bogotá. El escenario escogido fue el auditorio de la Universidad Santiago de Cali, cumpliendo la promesa de campaña de descentralizar el poder y llevar el Estado al suroccidente del país, una de las zonas más golpeadas por la violencia y la delincuencia organizada.

Se espera la llegada de miles de invitados de lujo a la capital del Valle del Cauca, entre los que figuran los reyes de España y diversos mandatarios de la región y el mundo. Tras jurar como presidente, De La Espriella se trasladará de inmediato al Batallón Pichincha para rendir un homenaje a la Fuerza Pública, enviando un mensaje directo de autoridad y respaldo a los uniformados antes de asumir formalmente las riendas del país.