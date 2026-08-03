Por: EL PILON SA

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Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, hizo oficial el nombramiento de Claudia Benavides Salazar como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. La designación se gestó a través del Banco de Talentos de la Patria Milagro, un proceso abierto impulsado por el propio De La Espriella para escoger los perfiles técnicos y académicos que entrarán a su gobierno a partir del 7 de agosto. Según lo informado por el equipo del presidente electo, la experiencia y formación académica de Benavides pesaron significativamente en su selección para el cargo.

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Claudia Benavides, ingeniera industrial formada en la Universidad Nacional de Colombia (Manizales), posee una maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones de la Universidad Autónoma de Manizales y es doctora en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad por la Universidad de Deusto, en España. Su recorrido profesional de más de 25 años está orientado al diseño y ejecución de proyectos enfocados en innovación, emprendimiento y desarrollo empresarial.

Desde 2001, Benavides se desempeña como directora ejecutiva de Incubar Manizales, incubadora y aceleradora de empresas de base tecnológica, labor desde la cual ha impulsado iniciativas centradas en la transferencia de conocimiento entre universidades, empresas e instituciones públicas. Además, lideró la Fundación Universidad-Empresa-Estado del Eje Cafetero, ha sido docente en distintos niveles universitarios y ha ofrecido consultoría y conferencias tanto a entidades nacionales como internacionales. Actualmente, preside la Junta Directiva de la Asociación Nacional de la Economía de la Longevidad y es columnista del diario La Patria de Manizales.

El presidente electo ha destacado que la nueva ministra tendrá la responsabilidad de fortalecer la confianza de la comunidad científica en las convocatorias del Ministerio, apuntalar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y asegurar que los resultados de la investigación beneficien a las comunidades, eleven la competitividad empresarial y potencien el desarrollo regional. Dentro de los objetivos del cuatrienio se prioriza la creación de una política de Estado con reglas claras para el sector, así como el aumento de la inversión pública y privada en investigación e innovación. Se busca avanzar hacia una inversión del 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) en ciencia y tecnología, una meta ambiciosa considerando que actualmente esta inversión ronda el 0,3 %, según cifras del equipo del nuevo gobierno.

El mecanismo de selección de Benavides, a través del Banco de Talentos de la Patria Milagro, constituye uno de los primeros nombramientos bajo este enfoque de meritocracia, preparación y gestión, en línea con la filosofía política propuesta por Abelardo De La Espriella para su administración.

¿Quién es Claudia Benavides Salazar, nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación?

Claudia Benavides Salazar es ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia (Manizales), magíster en Creatividad e Innovación en las Organizaciones y doctora en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad. Tiene una trayectoria de más de 25 años en innovación y desarrollo empresarial, dirige Incubar Manizales y ha ocupado roles de liderazgo, docencia y consultoría en diversos sectores.

¿Cuáles son los retos de Claudia Benavides como ministra de Ciencia y Tecnología?

Entre los retos definidos para Claudia Benavides destacan la recuperación de la confianza en las convocatorias científicas, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el impulso a la inversión en investigación. Especialmente, deberá promover una política de Estado con reglas estables y elevar la inversión en ciencia y tecnología hasta aproximarse al 1 % del PIB.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.