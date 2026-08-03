El panorama del sistema de salud colombiano entra en una fase de máxima tensión tras los anuncios de la recién designada ministra de Salud, Ana María Vesga. Tras dos semanas de conversaciones con el presidente electo Abelardo de la Espriella, la nueva funcionaria asumió el reto con un diagnóstico crudo sobre el estado actual de las aseguradoras y los enormes desafíos fiscales que enfrenta la cartera.

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Antes de llegar al alto cargo, Vesga reveló que estuvo sobre la mesa la posibilidad de liderar la Superintendencia Nacional de Salud; sin embargo, optó por declinar dicho ofrecimiento bajo un principio de incompatibilidad institucional:

“Yo no lo conocía y conversamos durante了两 semanas sobre el mantenimiento del sistema y se materializó el nombramiento que recibo complacida y con mucho compromiso. Sí, él me ofreció ser superintendente y yo le dije que no podía pasar de vigilada a vigilante. Era muy difícil para mí poder actuar viniendo del gremio de las EPS, en el caso del ministerio es el regulador y define la política pública”.

Como primera medida al frente de la cartera, la ministra enfatizó que la prioridad absoluta es estabilizar el sistema mediante una intervención quirúrgica sobre las fallas operativas cotidianas que afectan directamente a los ciudadanos.

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“Lo primero es que necesitamos estabilizar al sistema. Necesitamos identificar los cuellos de botella, los medicamentos que no se entregan y las citas que no se dan. Hay que hacer un plan de choque, reunir a las EPS intervenidas y las que no. Hay que buscar recursos que pueden venir por saldos, por la UPC, sabemos que el escenario fiscal es restringido pero debemos disponer de unos recursos para ejecutar ese choque”.

La estrategia contempla focalizar las acciones “persona a persona” para detectar los mayores rezagos poblacionales en la prestación de servicios.

Uno de los anuncios más sensibles recae sobre el destino de las ocho EPS que actualmente se encuentran bajo medida de intervención: Nueva EPS, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar, Famisanar, Servicios Occidentales de Salud (SOS), Capresoca y Coosalud.

Frente a este bloque, Vesga advirtió que la situación financiera es límite, acumulando un deterioro patrimonial cercano a los 16 billones de pesos. Ante este escenario, recalcó que las decisiones no pueden tomarse a la ligera para no poner en riesgo la continuidad de la atención a los pacientes:

“Esa es una decisión que se tomará desde la Superintendencia de Salud. Sabemos que la situación de las ocho EPS es muy crítica, pero no podemos tomar decisiones aceleradas porque debemos asegurar continuidad en su atención. Debemos mirar cuál es la capacidad que tienen, hay que ver cada uno de los detalles y ver las soluciones particulares, las que tengan como salvarse deben hacerlo y las que no pues liquidarse… nos toca hacer una alta cirugía para ver cuáles son viables y cuáles no”.

Al referirse al caso más complejo del conglomerado, la funcionaria reconoció que el futuro de todo el esquema de aseguramiento depende directamente de la estabilización de la Nueva EPS, debido a su alta capilaridad y presencia en territorios donde opera como única alternativa para los usuarios.

“Es quizá el mayor problema de salud, la estabilización del sistema pasa por estabilizar a la Nueva EPS. Hay muchos municipios donde solo está ella como aseguradora, el fracaso de ella sería gravísimo. Es una entidad que se deformó y que tiene unos estados financieros críticos… Debemos llegar a trabajar con esa intervención para trabajar con esa realidad financiera, sentar a los accionistas y mirar desde el punto de vista financiero qué tan recuperable es, hay que alivianar a esa entidad: reducir el número de afiliados y dejarla en un tamaño operable”.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.