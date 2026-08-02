Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el acceso oportuno y efectivo a los servicios de salud es una prioridad y justamente, la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, está enfocada en fortalecer esa atención en los territorios. Usuarios del régimen subsidiado afiliados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) habilitadas como Capital Salud, Famisanar, Sanitas y Coosalud pueden ahora escoger la sede de atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. que se ajuste mejor a sus necesidades y ubicación. Según información de la Subred, después de elegir su punto de atención, este será el lugar habitual donde los usuarios accederán a medicina general, odontología, enfermería y laboratorio clínico.

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El proceso de elección de sede forma parte del Modelo de Adscripción, el cual, de acuerdo con la entidad, beneficiará a 394.000 habitantes de las localidades de Kennedy, Bosa, Fontibón y Puente Aranda. Este modelo está articulado con el Modelo de Salud MAS Bienestar y se apoya en los Servicios Especializados Resolutivos (SER), una red que busca hacer más eficiente la atención, disminuir los tiempos de espera, reducir remisiones innecesarias y permitir diagnósticos ágiles, cerca del hogar de cada paciente.

Andrea Hurtado, gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., explicó que el Modelo de Adscripción pretende brindar una atención “más cercana, humana y continua”. Al elegir un centro de salud u hospital, el usuario contará con un profesional de la salud que tendrá acceso completo a su historia clínica y realizará seguimiento permanente durante todo el proceso de atención. Además, Hurtado invitó a los afiliados a aprovechar los beneficios de este modelo, para así recibir acompañamiento durante su tratamiento.

Cada persona inscrita contará con un equipo de salud conformado por un médico y un auxiliar de enfermería, encargado de garantizar la continuidad en el cuidado, orientar el proceso de atención y dar seguimiento al estado de salud de cada usuario. Cuando se requieran servicios adicionales, la red de Servicios Especializados Resolutivos (SER) facilitará el acceso a especialistas y ayudas diagnósticas, logrando una atención integral.

David Peñuela, director de Servicios Ambulatorios de la Subred Sur Occidente, resaltó que el propósito de la estrategia es acercar la atención primaria a los hogares, fortalecer la prevención de enfermedades y construir relaciones de confianza entre los equipos médicos y la comunidad, brindando una atención cada vez más resolutiva.

El proceso de inscripción es gratuito y se realiza a través de un formulario digital, aunque también existen puntos de apoyo presenciales en todos los centros de salud de la Subred Sur Occidente para quienes requieran orientación. Es importante mencionar que los cupos en cada sede dependen de la capacidad que tenga instalada cada una y, si no se realiza elección, la asignación se hará según disponibilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el Modelo de Adscripción en la Subred Sur Occidente de Bogotá?

El Modelo de Adscripción permite que los usuarios del régimen subsidiado de las EPS habilitadas, como Capital Salud, Famisanar, Sanitas y Coosalud, elijan la sede de atención que mejor se adapte a su ubicación y necesidades. Una vez seleccionada, esta se convierte en su punto fijo de atención, donde un equipo permanente de salud le da seguimiento y accede a una red de especialistas cuando es necesario.

¿Qué son los Servicios Especializados Resolutivos (SER) y cómo mejoran la atención en salud?

Los Servicios Especializados Resolutivos (SER) conforman una red que busca brindar acceso eficiente a valoración por especialistas y ayudas diagnósticas. Esto permite disminuir tiempos de espera y remisiones innecesarias, haciendo más integral y cercana la atención, especialmente para los usuarios de las localidades atendidas por la Subred Sur Occidente.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.